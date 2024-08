Ishtar di Giorgio Macciocu Trionfa al Trofeo Sant'Elm: Successo nella Ventesima Edizione del Memorial Paddeu ad Alghero

A completare il podio nella categoria gozzi è stato Lucia di Francesco Lavosi, con Antonello Porqueddu alla barra, che ha conquistato il secondo posto sia nella classifica assoluta che in quella di classe. Nella categoria delle lance, la vittoria è andata a Nonna Irene del Circolo Nautico Bosa, portata in gara da Gianni Madeddu, che ha battuto Penelope del Consorzio La Tela di Penelope e Marcella di Antonello Peru. Le condizioni meteorologiche hanno messo a dura prova gli equipaggi, con un vento instabile che alternava momenti di calma piatta a raffiche improvvise. Questa variabilità ha causato il ribaltamento del gozzo stintinese Maschjarana, fortunatamente senza conseguenze gravi. L'equipaggio, dopo un tuffo imprevisto, è stato soccorso dal gozzo Annina della Lega Navale, che si è ritirato dalla gara per prestare assistenza. Ishtar ha poi aiutato Maschjarana a rientrare in porto. La competizione ha visto la partecipazione di una decina di imbarcazioni tra gozzi e lance, tra cui il grande gozzo da pesca Giovanna d'Arco, condotto da Giovanni Delrio, e la lancia Luchianna di Pietro Garroni.





La manifestazione, parte del calendario degli eventi Aivel sotto l'egida della FIV e con il patrocinio del Comune di Alghero e del Consorzio del Porto, si è svolta con il supporto della Guardia Costiera. Durante la cerimonia di premiazione, un momento toccante è stato l'intervento della signora Elisa, madre di Giuseppe Alessandro Paddeu, visibilmente commossa, che ha ringraziato calorosamente i partecipanti, gli organizzatori e tutti i presenti. I premi e i trofei sono stati consegnati dal rappresentante della LNI, Antonio Carta, alla presenza del vice sindaco di Alghero, Francesco Marinaro. La serata si è conclusa con un festoso momento conviviale, arricchito dall'esibizione musicale del vincitore Giuseppe Paddeu, che ha dimostrato il suo talento non solo al timone ma anche nel canto. Il prossimo appuntamento per gli appassionati di vela latina è fissato per domenica 1 settembre nel Golfo dell'Asinara, con la manifestazione Vele Latine a Stintino, organizzata dal Circolo Nautico Torres. In palio ci saranno il Trofeo Antonio Addis e il Trofeo Luciano Bonfigli.

Alghero, 26 agosto 2024 - La ventiduesima edizione del Trofeo Sant'Elm ha visto trionfare il gozzo Ishtar di Giorgio Macciocu, rappresentante dell'ASD Calic Mare, nelle acque della Riviera del Corallo. L'evento, svoltosi domenica 25 agosto, è stato un grande successo grazie all'organizzazione della locale sezione della Lega Navale Italiana, in collaborazione con il Cantiere Nautico Bruno Paddeu e figli. Quest'anno, per il terzo anno consecutivo, il trofeo è stato abbinato al Memorial Giuseppe Alessandro Paddeu, un evento che onora la memoria di un operatore nautico molto amato in città, scomparso prematuramente. Ishtar, timonato da Giuseppe Paddeu, ha non solo vinto la competizione assoluta ma ha anche dominato nella classe dei gozzi, confermando la sua superiorità.