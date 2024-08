F1 2024: Norris trionfa nel GP d'Olanda, la lotta per il mondiale si riaccende

Nei primi 22 giri del GP, le rosse hanno mostrato un gran ritmo, piazzandosi dietro solo a Norris nei tempi sul giro. Al 28° giro si è fermato ai box Verstappen e nel giro successivo è toccato a Norris, che è riuscito a rimanere davanti al rivale "Orange" fino alla bandiera a scacchi, vincendo con un distacco netto di 22,8 secondi e ottenendo anche il punto addizionale per il giro veloce nell'ultima tornata (1:13.817). Per quanto riguarda le Mercedes, Hamilton è risalito dal 14° all'8° posto, finendo alle spalle del compagno di squadra Russell (oggi deludente), che ha concluso 7° dopo essere partito 4° al via. Ecco la Top Ten: 1. Norris, 2. Verstappen, 3. Leclerc, 4. Piastri, 5. Sainz, 6. Perez, 7. Russell, 8. Hamilton, 9. Gasly, 10. Alonso. La prossima gara è prevista per domenica 1° settembre, con il Gran Premio d'Italia all'Autodromo di Monza. C'è ottimismo per la Ferrari, ma, a detta del sottoscritto, è importante restare coi piedi per terra.

Dopo quasi un mese di pausa estiva, la F1 riapre i battenti in Olanda, a Zandvoort. Il circuito, il più corto del mondiale, è lungo 4,259 km e ha previsto 72 giri. Vince un super Lando Norris (McLaren), davanti alla Red Bull di Verstappen e alla Ferrari di Leclerc. Nella classifica piloti, Norris è ora secondo, a 70 punti dall'olandese, riaprendo così la lotta per il mondiale. Nonostante un errore in partenza, che ha permesso a Verstappen di andare in testa, Norris non ha mai perso il contatto con il rivale, mantenendosi sempre vicino. Al 18° giro, Norris si è ripreso il primo posto superando Verstappen in pista. La Ferrari ha ribaltato i pronostici dopo le difficoltà riscontrate sia nelle qualifiche che nelle prove libere: Leclerc si è fermato al 25° giro per montare le gomme dure, realizzando un undercut su Piastri e Russell (entrato un giro dopo), conquistando così uno straordinario 3° posto. Un risultato impensabile alla vigilia, viste le difficoltà delle qualifiche del sabato. L'altra Ferrari, quella di Sainz, è arrivata 5ª dopo l'eliminazione nel Q2.