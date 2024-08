EXTRATIME di MR SIMON: Cagliari e Como si dividono la posta, 1-1 alla Domus

I rossoblù non hanno mai dato l'impressione di poter vincere la partita. Le reti fortunate, simili a un "gratta e vinci", non sono la mia idea di gioco, e nel secondo tempo gli uomini di Nicola non sono mai riusciti a costruire un'azione in modo ordinato, trovandosi spesso costretti a lanci lunghi alla cieca sotto pressione. È importante notare che le squadre di alta classifica lasciano più spazio per giocare, mentre le neopromosse tendono a pressare alto, difendendosi lontano dalla propria area di rigore. La rosa del Cagliari è in emergenza nel reparto offensivo, dove Lapadula, Luvumbo e Pavoletti non bastano. Serve un colpo di mercato significativo prima della chiusura, altrimenti a gennaio si rischia di trovarsi in difficoltà. Ora la squadra si prepara alla prima trasferta del campionato, a Lecce, un'altra battaglia da affrontare con il coltello tra i denti.

Il Cagliari e il Como si accontentano di un punto a testa in una partita poco entusiasmante alla Domus, conclusasi sull'1-1. Non è stata una gara spettacolare. Le due squadre si sono rispettate e hanno preferito non rischiare troppo, dividendo la posta in palio. I sardi hanno chiuso in crescendo un primo tempo abbastanza equilibrato, trovando il vantaggio al 44° minuto con Piccoli, che ha approfittato di un'incomprensione nella difesa del Como per segnare l'1-0. Nel secondo tempo, il Como è partito con maggiore aggressività, trovando il pareggio grazie a Cutrone, che ha ribadito in rete un tap-in, portando il punteggio sull'1-1. Gli ospiti hanno tentato di ribaltare il risultato nel finale con Cerri, entrato dalla panchina, che però ha sprecato una buona occasione sparando alto davanti a Scuffet. Il match si è concluso senza ulteriori emozioni, con un punto per parte. Il Cagliari di Nicola ha mostrato un rendimento altalenante rispetto alla prima gara interna contro la Roma.