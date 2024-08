Prende il via da Nuoro la stagione della Dinamo Sassari. Prima amichevole con Cremona mercoledì 28

Ha preso poi la parola il presidente della Ichnos Basket Nuoro, Salvatore Sanna: “Le “hoop city” sono le città della pallacanestro e noi aspiriamo a questo per Nuoro, abbiamo deciso di chiamare la manifestazione Nuoro “Hoop City”, è il nostro piccolo sogno, il nostro progetto. È il quinto anno che accogliamo la Dinamo, ma è il secondo che la ospitiamo anche durante la preparazione cercando di dare la possibilità di allenarsi al meglio. Abbiamo iniziato dalle amichevoli internazionali arrivando fino ad avere un mese di attività sportiva. Quest’anno, infatti, oltre alla Dinamo maschile ospiteremo anche le Dinamo Women e la Dinamo Lab, tre squadre che rappresentano tutti i valori dello sport: sacrificio, solidarietà e inclusione. Ringraziamo il comune di Nuoro, la Fondazione di Sardegna, la Regione e tutti gli imprenditori che si sono dimostrati disponibili ad aiutare alla realizzazione diquesto progetto.” Quindi le parole del presidente regionale FIP Sardegna, Tore Serra: “Porto i saluti e i ringraziamenti da parte di tutta la comunità del basket. I bambini che sono presenti qua oggi vorrei che prendessero l’entusiasmo dei giocatori Dinamo, loro sono partiti come voi dal basso e ora hanno fatto del basket il loro lavoro.” Il segretario generale della provincia e del comune di Nuoro, Vincenzo Zanzarella ha quindi affermato: “La provincia di Nuoro è onorata di avere la Dinamo Banco di Sardegna nel nostro territorio e intende sostenere le attività attraverso un contributo che può essere di sostegno ai programmi sportivi.” Giuseppe Goddi, presidente della Pallacanestro Nuoro: “Porto i saluti e i ringraziamenti da parte di tutta la società alla Dinamo Banco di Sardegna augurando una stagione piena di soddisfazioni.” Il General manager, Federico Pasquini: “Siamo venuti a Nuoro tanti anni per delle amichevoli e adesso sono due anni che veniamo per il precampionato, quello che non si è mai perso è l’entusiasmo da parte della città, è una cosa che mi fa molto piacere. Durante questa prima parte di preparazione i ragazzi avranno modo di girare parte dell’isola e questo lascerà qualcosa in ognuno di loro e, quando si entrerà nel vivo della stagione, li aiuterà a capire che dovranno lottare per una regione intera.” Mercoledì alle ore 20 la prima amichevole della stagione per la Dinamo contro il Cremona allenato dall’ex-Demis Cavina. A concludere coach Nenad Markovic: “Vorrei in primis ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò, con un supporto h24 sette giorni su sette, e per il grandissimo entusiasmo che abbiamo percepito nell’aiutare il team, Nuoro è un posto bellissimo per lavorare. Quella di quest’anno è una squadra totalmente diversa, questo è il momento di conoscenza e di costruzione del team. Non ho esattamente delle aspettative per la partita di mercoledì contro Cremona, penseremo solo a vivere i minuti, capire la direzione del lavoro svolto in queste prime settimane e soprattutto dare la possibilità al pubblico di vedere un buon basket”. La mattinata è proseguita con la visita di tutta la squadra al museo dell’arte Man di Nuoro dove la Dinamo è stata accolta con grande entusiasmo. I giganti hanno ammirato le opere presenti, la loro storia e hanno arricchito il loro ritiro con un’esperienza di assoluto valore.

