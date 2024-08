Contro il Como torna a disposizione Viola. Si ferma però Makoumbou

Quindi un accenno al calciomercato: “Dura tantissimo, troppo. Fortunatamente noi siamo partiti con il 70% della rosa a disposizione già prima di iniziare il ritiro. Ci sono molte voci ed è normale che sia così, l’ultima ha coinvolto Wieteska. Però un professionista deve lavorare al meglio per sé stesso e soprattutto per la squadra, sapendo che nel calcio ci sta tutto e va indirizzato a tuo favore”. Fa poi il punto su un giocatore che lo ha stupito positivamente, Paulo Azzi. “Deve ancora migliorare ed essere consapevole di quanto è capace di fare. È sempre stato utilizzato a sinistra, ma può giocare anche a destra e sono convinto che acquisendo consapevolezza darà sempre di più al Cagliari”. Per quanto riguarda il modulo che il tecnico rossoblù adotterà nessun accenno. L’ipotesi più quotata è quella di vedere una squadra disposta con il 3-5-2, schema di riferimento, che potrà variare in corso d’opera come già accaduto settimana scorsa con la Roma. I precedenti in Sardegna parlano nettamente a favore dei padroni di casa. Tra serie A e B le due squadre si sono incrociate 22 volte, con 14 vittorie dei rossoblù, 3 del Como e 5 pareggi.

Ha fatto il pieno di autostima, il Cagliari, dopo le prime due uscite ufficiali, anche se il lavoro che attende il gruppo per perfezionarsi è ancora lungo. In Coppa contro la Carrarese ed in campionato al cospetto di una Roma comunque più organizzata tecnicamente si sono visti progressi sostanziali. Ora il Como, una parigrado che dovrà emettere una sentenza parziale su quelli che sono i passi in avanti della formazione di Davide Nicola. “Loro hanno un modo di giocare dinamico.- ha detto il mister rossoblù-Rispetto a quando li abbiamo incontrati a Chatillon sono cambiate tantissime cose. Si sono mossi sul mercato in maniera significativa ed è difficile classificare il Como semplice neopromossa”. Torna a disposizione Viola, mentre Makoumbou si ferma. Convocati anche Mina e Palomino, i quali pian piano si stanno mettendo al passo con il gruppo. Alla “Unipol Domus” ci sarà l’ennesimo “sold out” per un confronto che si preannuncia ad alto coefficiente di difficoltà. Ancora Nicola: “L’entusiasmo della gente ti coinvolge e ti aiuta a superare i momenti bui. È un dono di Dio. Spero di riuscire, assieme a tutte le altre componenti, a far divertire la gente. In serie A tutte le partite sono complesse e vanno affrontate al massimo”.