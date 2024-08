L'Italia di Giulia Olandi sconfitta, in finale ci va la finlandia, per il bronzo sarà sfida a Francia o Spagna





Italia ko nella semifinale contro la Finlandia. Le Azzurrine giocano una brutta partita, con 31 palle perse ed evidenti difficoltà offensive, venendo battute 52-61 dalle nordiche, che vanno invece a medaglia per la prima volta in 13 partecipazioni al torneo giovanile di categoria. L'Italbasket si giocherà così il bronzo, contro Francia o Spagna, il 24 agosto. La Finlandia fa la storia, l'Italia decisamente no. Le Azzurrine giocano una pessima semifinale agli Europei Under 16 2024, in corso di svolgimento a Miskolc (Ungheria).