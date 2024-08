Scommesse Sportive: I Consigli di MR SIMON per la Serie A con il Sistema Bet Builder

Il Campionato di Serie A è appena partito e, come spesso accade, le prime giornate hanno già riservato qualche sorpresa. Le grandi squadre sono ancora in fase di rodaggio, il mercato è in pieno fermento e chiuderà solo il 2 settembre. In questo contesto, le scommesse sportive diventano un terreno fertile per chi ama il brivido e vuole sfruttare al meglio le variabili offerte dal sistema Bet Builder.

Questa settimana, MR SIMON ci propone una TRIS di scommesse con il sistema Bet Builder, una bolletta personalizzata che permette di combinare più esiti di un singolo evento, aumentando così la quota finale.

Parma vs Milan - Sabato 24 agosto, ore 18.30

L'incontro, diretto dal signor Sacchi, vede il Parma affrontare il Milan in una situazione inedita: è la prima volta che i Ducali iniziano un campionato di Serie A con due gare interne. I rossoneri hanno una tradizione favorevole contro il Parma, avendo vinto ben 29 volte. I dati statistici ci dicono che il Parma non pareggia due gare interne consecutive da oltre 20 anni. MR SIMON propone il seguente Bet Builder:

Più di 2 gol

Vittoria del Milan

Rafael Leao segnerà in qualsiasi momento

Quota complessiva: 5.50.

Roma vs Empoli - Domenica 25 agosto, ore 20.45

La Roma, sotto la direzione del signor Zufferli all’esordio nella massima serie, affronta un Empoli che ha sempre faticato contro i giallorossi: in 16 incontri ufficiali, i toscani hanno collezionato 14 sconfitte e appena due pareggi. Anche se il segno 1 sembra d’obbligo, MR SIMON consiglia un Bet Builder più interessante:

Vittoria della Roma

Più di 7 calci d’angolo

Lorenzo Pellegrini segnerà in qualsiasi momento

Quota complessiva: 5.50.

Cagliari vs Como - Lunedì 26 agosto, ore 18.30

Questa è la settima sfida in Serie A tra Cagliari e Como, una partita che si gioca dopo ben 42 anni dall’ultimo incontro, datato 28 marzo 1982. In quell’occasione, i sardi vinsero 2-0. Ora, con una sete di rivalsa dopo la sconfitta in amichevole contro i lombardi, MR SIMON suggerisce un Bet Builder che potrebbe dare grandi soddisfazioni:

Vittoria del Cagliari

Entrambe le squadre segnano

Roberto Piccoli segnerà in qualsiasi momento

Quota complessiva: 9.00.

Buon Campionato a tutti, amici appassionati di calcio e lettori della Gazzetta Sarda. Ricordatevi sempre di giocare con responsabilità, perché il vero gioco è divertirsi senza esagerare.