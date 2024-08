Pallacanestro Alghero: Una nuova stagione all'insegna dell'impegno e delle sfide

La Pallacanestro Alghero si troverà quindi a dover gestire non solo l’impegno agonistico, ma anche le difficoltà logistiche che questi lavori potrebbero comportare. Il settore maschile si presenta ai nastri di partenza con sei campionati in programma. La Serie D, affidata ai Coach Alberto Brembilla e Francesco Barraccu, vedrà protagonisti giovani talenti delle annate 2004, 2005, 2007 e 2008, pronti a misurarsi con un campionato senior. A dare sostegno a questo progetto ci sono i dirigenti Salvatore Maricca e Alberto Carboni. Nel gruppo Under 17 Eccellenza, il coach Matteo Mastropietro è chiamato a difendere il titolo regionale conquistato lo scorso anno. A rinforzare la squadra, gli innesti di Giacomo Usai e Federico Murru, provenienti dal Basket 90, oltre all'arrivo del giovane maliano Diakite Arouna (2009) e di due ragazzi ucraini, già parte della rosa lo scorso anno.





Il progetto "Diritto a Canestro" continua a portare risultati e inclusione, dimostrando la capacità della Pallacanestro Alghero di unire sport e impegno sociale. Il gruppo Under 16, guidato da Mauro Cabras, e gli Under 15 Eccellenza, ancora sotto la guida di Mastropietro, completano il quadro dei giovani talenti maschili pronti a sfidarsi nei campionati regionali. Infine, Francesco Barraccu dirigerà il gruppo Under 14 Elite, mentre Cresci Eleonora e Antonello Muroni si occuperanno degli Under 13, dimostrando la cura con cui la società segue i propri atleti fin dalle categorie più giovani. Sul fronte femminile, la Pallacanestro Alghero continua a investire in un settore che ha dato grandi soddisfazioni nella passata stagione. Il gruppo Under 17 sarà ancora seguito da Antonello Muroni, affiancato da Cristina Imbrea, con l’obiettivo di far crescere le giovani ragazze nate tra il 2008 e il 2011. Dirigente responsabile, Silvia Oggiano. L’Under 15 e l’Under 14, che lo scorso anno hanno portato a casa due titoli regionali e una finale nazionale a Perugia, si arricchiscono dell'arrivo di Giulia Marcoli da Oristano. Ancora una volta, Muroni e Paolo Patta guideranno il gruppo, affiancati dai dirigenti Antonietta Battaglia, Patrizia Pinna e Monica Casu. L’Under 13, che parteciperà al Torneo NBA JR con due squadre, sarà invece seguita da Eleonora Cresci e Antonello Muroni, con Monica Casu come dirigente responsabile.





Il settore minibasket, che parteciperà a sei campionati, rappresenta il cuore pulsante della Pallacanestro Alghero. Istruttori come Antonello Muroni, Fabio Costa e Eleonora Cresci sono pronti ad accogliere i piccoli atleti dal 2 settembre, offrendo corsi per bambini nati tra il 2013 e il 2019. L’obiettivo è chiaro: fornire un ambiente sano, stimolante e divertente, dove ogni bambino possa crescere non solo come atleta, ma anche come persona, sviluppando capacità motorie e cognitive fondamentali. La Pallacanestro Alghero si appresta dunque a vivere una stagione di sfide, ma anche di opportunità. Con un occhio sempre attento alla crescita dei propri atleti, e con la determinazione a superare ogni ostacolo, la società algherese continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama sportivo sardo. Nonostante le difficoltà, l'impegno e la passione di tutti, dai dirigenti agli allenatori, dai genitori ai giovani atleti, lasciano sperare in un’annata ricca di successi e di emozioni.

ALGHERO – Con l’avvicinarsi della stagione agonistica 2024/25, la Pallacanestro Alghero si prepara a un anno che si preannuncia particolarmente impegnativo, segnando il 39° anno di attività per questa storica società. Dal 26 agosto, i gruppi giovanili torneranno sul parquet, pronti a disputare ben 17 campionati che coinvolgeranno il settore maschile, femminile e minibasket. La nuova annata sportiva si apre con un misto di entusiasmo e preoccupazione. Se da una parte la società è pronta a continuare il suo percorso di crescita e di successo, dall’altra c’è apprensione per i lavori al PalaManchia, previsti tra fine agosto e ottobre. Questi interventi potrebbero infatti causare disagi alle oltre 200 famiglie che, anno dopo anno, ripongono fiducia nell’associazione.