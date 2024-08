Sport Negli europei Under 16 di basket femminile si fa onore Giulia Olandi. La giocatrice algherese contribuisce alla vittoria delle azzurrine con la Grecia in Ungheria.

Va avanti la formazione Under 16 femminile di basket agli europei in corso di svolgimento a Miskolc in Ungheria. La formazione azzurra, guidata da coach Lucchesi, ha superato la Grecia qualificandosi ai quarti di finale del campionato europeo di categoria. Fra le italiane spicca il nome di una ragazza proveniente dalla Sardegna, l’algherese Giulia Olandi, che oramai fa parte stabilmente della Nazionale di basket Under 16. Le azzurrine del Ct Lucchesi hanno dominato in lungo e in largo nell'ottavo di finale contro la Grecia, superata con il punteggio finale di 81-43. Si tratta della terza vittoria in quattro uscite per le italiane, che strappano dunque il pass per i quarti di finale. La miglior marcatrice azzurra è stata Marianna Zanetti con 14 punti (9 rimbalzi), in doppia cifra anche Isabel Hassan (13) e Divine Obaseki (11). Giulia Olandi, invece, ha messo a referto 5 punti in 11 minuti con 1/2 da 2 punti, 0/1 dall'arco, 3/4 ai liberi, 1 rimbalzo e 3 assist ai quali ha aggiunto anche una stoppata.