La Dinamo si prepara per l’esordio in BCL. Il 28 agosto amichevole a Nuoro con Cremona.





Doppie sedute quotidiane sotto gli occhi del preparatore fisico, Matteo Boccolini, e del suo staff. "Oggi nel basket moderno i giocatori si allenano molto di più anche in estate.-commenta Boccolini-Hanno i loro preparatori, dobbiamo conoscerci, capire le reciproche esigenze e fare in modo di bilanciare il lavoro. Sono tutti ragazzi che già da questa estate sono stati molto disponibili al confronto e alle nostre metodologie. C'è massima sintonia con il coach sia sulla parte di condizionamento che del lavoro sul campo, le sensazioni sono molto buone, vogliamo arrivare pronti al 20 settembre". Primo approccio anche per i nuovi arrivati: Matteo Tambone è abituato a certi tipi di allenamenti: "Ho avuto,-ha detto-grandi allenatori molto esigenti come Caja, Banchi e Repesa, so cosa significa lavorare intensamente, Markovic è di questa pasta, in più essendo stato un giocatore di alto livello capisce ancora di più certe dinamiche e certe situazioni, l'impatto è molto buono. Stiamo iniziando ad entrare nello specifico, ho visto grande disponibilità di tutti i ragazzi, c'è molta intensità nel nostro lavoro, vogliamo continuare così". In questi giorni presenti agli allenamenti anche il presidente Stefano Sardara, che con il direttore generale del Banco di Sardegna, Giuseppe Cuccurese, ed il GM Federico Pasquini ha seguito con molta attenzione le sedute dei ragazzi di coach Markovic.

Meno di un mese alla prima partita ufficiale, la semifinale del “qualification round” di BCL ad Antalya in Turchia. E la Dinamo accelera il passo nel ritiro di Nuoro. Nelle strutture delle due società locali i giganti stanno lavorando anche in vista del primo test della prossima settimana contro Cremona, il 28 agosto, proprio a Nuoro contro la squadra di Demis Cavina. "Dobbiamo farci trovare pronti, ci saranno squadre molto forti già al preliminare.-dice il coach Nenad Markovic-Noi possiamo lavorare su noi stessi, sono contento della squadra, si sbattono, ci danno dentro, piano piano inseriamo tutti i pezzi, ma sono contento della disponibilità e di come i ragazzi stanno affrontando questo ritiro. Abbiamo tutto quello che ci serve per prepararci al meglio".