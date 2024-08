Ad Alghero la Mastercoffee Cup: Grande spettacolo al Circuito King and Queen of SummerBeach dei tornei di beach volley





Il match è stato equilibrato fino all'ultimo punto del tie break, mostrando l’alta qualità di gioco di entrambe le coppie. La finale Gold, inizialmente prevista per domenica, è stata rinviata a causa del maltempo e si è disputata ieri, martedì 20 agosto, nel primo pomeriggio.





In un incontro emozionante e giocato fino all'ultimo respiro, Andrea Lai e Fabio Sanna hanno avuto la meglio al tie break contro Antonio Nettuno e Leonardo Carta. Nonostante le difficoltà dovute al maltempo, la tappa si è rivelata un successo, con i giocatori che hanno saputo esprimere al meglio il loro talento.





Il circuito King and Queen of SummerBeach si conferma così un appuntamento di grande richiamo, capace di offrire competizioni avvincenti e di alto livello, con l’entusiasmo dei partecipanti che non conosce battute d’arresto. Il prossimo appuntamento è per il weekend del 24 e 25 agosto, dove i team misti scenderanno in campo per un’altra sfida tutta da seguire.

Si è conclusa con emozioni e colpi di scena la tappa della Mastercoffee Cup del circuito King and Queen of SummerBeach di beachvolley, tenutasi al SummerBeach Village di Alghero. Nel weekend del 24 e 25 agosto, un nuovo appuntamento del circuito vedrà in campo i team misti per un avvincente 2x2 Open M/F, ma intanto l’ultima tappa appena conclusa ha regalato spettacolo e grande sport. Nel torneo Silver, a trionfare sono stati Filippo Castaldi e Riccardo Sanna della BVC, che hanno superato in una finale combattutissima Augusto Casula e David Galeone.