Tennistavolo Sassari: tutta nuova la squadra che affronterà il primo campionato di A1 maschile

Alessandro Baciocchi, classe 1995, ha una carriera caratterizzata da impegno e dedizione che sono valsi la partecipazione a numerosi tornei internazionali, tra cui l'ITTF World Tour e varie competizioni europee, ottenendo vittorie significative contro avversari di alto livello. Baciocchi, l'anno passato al Circolo Prato 2010 in serie A1, è noto per il suo stile di gioco d'attacco che combina aggressività, velocità, potenza e controllo al tavolo. Andrea Puppo, classe 2003, è uno dei talenti più promettenti del tennistavolo italiano. Genovese di nascita, si è già fatto un nome a livello internazionale grazie al suo micidiale rovescio e ai numerosi successi: medaglia d'oro nel doppio misto ai Campionati Europei Cadetti 2018 e medaglia di bronzo ai Campionati Europei Juniores 2022. Nel panorama italiano, è stato finalista ai Campionati Italiani Assoluti 2021 e Campione italiano Under 19 nel 2022. Con il suo attuale ranking internazionale e nazionale tra i migliori Under 21, Andrea ha già importanti esperienze alle spalle in serie A1 avendo già vestito le maglie di Genova, Reggio Emilia e Apuania Carrara con la quale ha vinto l'ultimo massimo campionato nazionale. La sua determinazione e le sue qualità alzeranno certamente il livello della squadra. Il team è completato dal nigeriano Ashimiyu Ganiyu Adebayo, classe 1991, in forza al Tennistavolo Sassari da quattro stagioni, che dopo aver fatto la A2 e spadroneggiato in serie B, ha la chance di confrontarsi al massimo livello italiano. Il coach Mario Santona dichiara: “Ci affacciamo al massimo campionato e pensiamo di avere allestito una buona squadra con giocatori che hanno esperienza di A1. Si prospetta un grande livellamento quindi ogni partita è buona per cercare di fare punti per raggiungere l'obiettivo salvezza. Tra i ragazzi c'è comunque affiatamento e tanto entusiasmo e questo speriamo faccia la differenza”.

Sarà un Tennistavolo Sassari con 4 giocatori nuovi quello che affronterà da matricola il campionato di A1 maschile. La società del presidente Cilloco ha ingaggiato lo slovacco Pistej, il russo Ismailov, l'esperto Baciocchi e il giovane Puppo. Lubomir Pistej, classe 1984, ha una vasta esperienza e un palmarès invidiabile. Ha conquistato numerosi titoli, sia in singolare che in doppio, e ha rappresentato la sua nazionale per molti anni, partecipando alle edizioni delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il suo stile di gioco è aggressivo, la sua versatilità e determinazione e la capacità di adattarsi a differenti stili di gioco ne fanno un elemento fondamentale per la squadra del Tennistavolo Sassari. “Sono felice ed entusiasta di poter dare una mano al mio nuovo club lotterò per fare il meglio possibile insieme al mio amico Andrea Puppo”. Sadi Ismailov, russo di 27 anni, ha rappresentato più volte la Russia nelle numerose competizioni internazionali, ottenendo importanti risultati, in particolare nei tornei europei e mondiali. Nel suo palmares, il secondo posto nel campionato russo (singolo), eventi prestigiosi come l'Universiade 2019 (dove ha raggiunto le semifinali) e vari Open internazionali, dimostrando di essere sempre un avversario di valore. Tra le sue chiavi di successo lo stile di gioco dinamico e la capacità di mantenere alta la concentrazione nei momenti decisivi del match.