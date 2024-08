L'extratime di Mr Simon: Cagliari e Roma si fermano sullo 0-0 - Un legno per parte nella prima alla Domus

Entrambi gli allenatori hanno dimostrato rispetto reciproco ma non hanno rinunciato a cercare la vittoria. Il Cagliari, in fase di non possesso, si è mostrato attento, ma in fase di possesso c'è ancora molto da lavorare, soprattutto sulla velocità di esecuzione e la capacità di resistere alla pressione avversaria. Scuffet si è distinto con due interventi decisivi, ma per gestire meglio la partita sarà necessario imparare a soffrire sul campo. È importante sottolineare che i Rossoblù hanno chiuso la gara in crescendo, sfruttando al meglio gli spazi concessi nelle ripartenze. Ora bisogna continuare a lavorare per raggiungere il ritmo partita ideale e accumulare minutaggio nelle gambe. Il prossimo appuntamento sarà un'altra battaglia, ancora all'Unipol Domus, contro il Como, neopromosso e diretto concorrente per la salvezza.

La prima partita di campionato per il Cagliari, giocata tra le mura amiche dell'Unipol Domus, si conclude con un pareggio a reti inviolate contro la Roma. Le due squadre si affrontano con moduli differenti: i Rossoblù schierano un 3-5-2, che potrebbe caratterizzare l'intera stagione, mentre la Roma di De Rossi opta per un 4-2-3-1 per mantenere l'equilibrio in mezzo al campo. Il primo tempo si svolge senza grandi emozioni, fatta eccezione per un tentativo dei padroni di casa. Nella ripresa, il ritmo cresce e la Roma sfiora il vantaggio più volte, soprattutto con Dovbyk che colpisce una clamorosa traversa. Il Cagliari risponde con Marin, uno dei più ispirati, che a sua volta centra la traversa con Svilar ormai battuto. Alla fine, nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il risultato, concludendo la gara con un punto a testa. Le prime giornate di campionato spesso non rivelano il vero potenziale delle squadre.