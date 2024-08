A Nuoro sbarca la pallamano internazionale. Dal 21 al 25 agosto via al Torneo “Città del Redentore”

La PDO Handball Salerno, che nonostante una stagione non tra le più prolifiche, resta la squadra più titolata dello stivale con ben 9 scudetti, 6 Coppe Italia, 7 supercoppe, 1° Handball Trophy e uno scudetto di beach handball. Con lei anche la Handball Erice, vicecampione d’Italia dopo la finale scudetto persa con Brixen e fresca vincitrice della Supercoppa Italiana. Per le giovanissime ragazze della H.A.C. Nuoro, dunque, una cinque giorni carica di emozioni e belle speranze, ma soprattutto impregnata di esperienze. Con una media di appena 16 anni e qualche prezioso innesto del territorio, la compagine nuorese, che da anni lavora alacremente nelle scuole della città, è già un gruppo di lavoro dal quale attingere metodologia di allenamento e spirito di sacrificio. “Il livello del torneo è ancora una volta altissimo.-ha detto Roberto Deiana, manager della società organizzatrice-Abbiamo due delle prime quattro squadre più forti d’Italia. Dò il benvenuto alle altre società, sperando che oltre alle esperienze sul campo, anche l’ospitalità di Nuoro e le sue fervide tradizioni, rimangano nei ricordi di tutte le ragazze partecipanti”.





L’attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale della città è infatti da sempre un mantra del club. Per questo motivo, visti i concomitanti festeggiamenti per il Redentore, il torneo vedrà la sua conclusione sabato pomeriggio. I club sono però ospitati per tutta la giornata successiva, al fine di permettere a tutti, giocatrici e staff, di prendere parte alla sentita sfilata cittadina in onore del Redentore.

Non si ferma ed anzi moltiplica le proprie attività la Handball Athletic Club Nuoro. Il sodalizio barbaricino ha da tempo messo in cantiere la sesta edizione del Torneo Internazionale "Città del Redentore". Dal 21 al 25 agosto prossimi la palestra della polivalente di Nuoro sarà infatti ancora una volta letteralmente invasa dalle migliori atlete di pallamano a livello internazionale. Il torneo si svilupperà con la formula del girone all'italiana con gare di sola andata. Soprattutto l'attesa è quella di vedere la formazione francese della Asul Vaulx-En-Velin Handball 1945. Si tratta di una storica società transalpina con grande tradizione, da sempre protagonista nei più importanti campionati, quest'anno ai nostri di partenza nelle seconda serie nazionale e per la prima volta protagonista del torneo di preparazione in terra barbaricina. Sarà battesimo in terra nuorese anche per la CHP Handbol Palautordera, sodalizio spagnolo di seconda divisione, che ha nei suoi obiettivi stagionali la scalata in prima serie. A tenere alto il vessillo tricolore saranno due vecchie conoscenze della competizione.