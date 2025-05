Quante volte il Cagliari è stato in Serie B? Un percorso con alti e bassi

Il Cagliari Calcio ha avuto una storia fatta di momenti indimenticabili e di altri un po' meno fortunati. Nel suo percorso ricordiamo la vittoria dello scudetto nel 1970, ma anche varie retrocessioni che l'hanno fatto scivolare in Serie B. È interessante analizzare l'andamento del club dal punto di vista sportivo e anche vedere come sono cambiate le aspettative dei tifosi e le valutazioni nei mercati delle scommesse nel corso degli anni.

Le prime stagioni del Cagliari in Serie B

Il Cagliari ha fatto il suo esordio in Serie B nel lontano 1931-1932, solo pochi anni dopo la sua fondazione nel 1920. In quegli anni, il calcio in Italia era ancora in una fase di crescita, e la Serie B era una vera e propria sfida per le squadre che cercavano di emergere. Negli anni successivi, il Cagliari si trovò in una situazione altalenante tra la Serie C e la Serie B, senza mai riuscire a stabilirsi definitivamente. Ma negli anni '60 arrivò la svolta e il club sardo cominciò a fare sul serio. Il periodo d'oro per il Cagliari arrivò nella stagione 1969-1970, quando vinse il suo primo scudetto, grazie a una squadra guidata dal leggendario Gigi Riva, che era in una forma straordinaria. Quel trionfo sembrava aver proiettato la squadra verso una lunga e stabile permanenza in Serie A, ma le cose presero una piega inaspettata. Nel 1975-1976, infatti, arrivò la prima retrocessione in Serie B, un colpo difficile da digerire per i tifosi.

Il Cagliari è una squadra su cui si può contare?

L'andamento altalenante del Cagliari ha fatto sì che il club fosse un elemento interessante nel settore delle scommesse sportive. Quando, nella stagione 2015-2016, il Cagliari dominò in Serie B, le quote impazzirono letteralmente. Fortunatamente, ci sono molti strumenti online per fare delle scelte informate, trovi le migliori quote serie b su betfair e anche tanti altri strumenti per analizzare le dinamiche dei club e, in generale, del campionato.

Dagli anni Ottanta al Duemila: Instabilità cronica

Gli anni Ottanta furono un periodo complicato per il Cagliari, sia sul piano sportivo che su quello economico. La situazione più critica si registrò nella stagione 1986-1987, quando la squadra retrocesse addirittura in Serie C1. Durò poco però perché in pochi anni il Cagliari riuscì a riconquistare la promozione in Serie B e poi addirittura in Serie A nel 1989-1990. Nel corso degli anni Novanta e Duemila, il Cagliari visse un periodo di grande instabilità. Dopo alcune stagioni in Serie A, il club retrocesse per ben due volte in Serie B:

Nel 1996-1997

Nel 1999-2000

Ma anche in quei periodi di difficoltà, non mancarono i segnali di ripresa. La promozione del 2003-2004, con Gianfranco Zola come simbolo di un nuovo ciclo, fu una delle più importanti. Se guardiamo gli ultimi anni, la retrocessione del 2021-2022 è ancora nella memoria di tutti. Fu un passo falso? Forse, la storia ci dice che il club si riprese già l'anno dopo e tornò in Serie A.