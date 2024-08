Andrea De Matteis è il Campione del Mondo RS Aero

Alla terza edizione di questi mondiali giovanili, organizzati in Svezia, hanno partecipato oltre 60 giovani velisti suddivisi nelle tre flotte RS Aero5, RS Aero6 e RS Aero7. La competizione ha visto in gara i migliori atleti provenienti da Svezia, Estonia, Italia, Danimarca, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti. «È una enorme soddisfazione. - commenta la Presidente di Nox Oceani Francesca de Natale - Crediamo molto nell’attività agonistica dei nostri giovani atleti e facciamo il possibile per supportare ognuno di loro nelle varie classi in cui competono.» «Andrea e Francesco sono i nostri atleti di punta. - spiega il coach Camillo Zucconi - I risultati raggiungi in questo campionato dimostrano il buon lavoro che stiamo portando avanti. Avere in squadra un campione ed un vicecampione del mondo sarà molto utile per far crescere gli altri ragazzi che fanno parte del team. Proseguiamo con gli allenamenti in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.»

Si è concluso il 16 agosto a Marstrand in Svezia l’RS Aero youth World Championship 2024 con una doppietta tutta italiana: Andrea De Matteis e Francesco Columbano sono rispettivamente medaglia d’oro e argento nella categoria Aero6. Un risultato di grande rilievo in cui gli atleti portacolori della Sardegna e del Circolo Velico Nox Oceani hanno letteralmente sbancato la categoria RS Aero6 nel Campionato del Mondo giovanile, confermando l’ottima preparazione del team. Andrea De Matteis ha conquistato il titolo mondiale chiudendo con 14 punti netti dopo 12 regate, mentre Francesco Columbano ha raggiunto il secondo posto, realizzando così una bellissima doppietta italiana.