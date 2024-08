Il Cagliari passa il turno di Coppa Italia superando 3 a 1 una volenterosa Carrarese. Ora via al campionato. Domenica c’è Cagliari-Roma

Contro la Carrarese si sono notati però anche smomenti di stanca, il Cagliari perdeva le distanze fra i reparti, ma è probabile che con il trascorrere del tempo e lo studio dei particolari la compagine rossoblù riesca a metabolizzare. Dall’altra parte una Carrarese con un po’ di timore reverenziale. Il recente ricordo del salto di categoria ha lasciato strascichi positivi, anche se mister Calabro è in attesa di nuova linfa da un calciomercato ancora in ebollizione per la società toscana. Occorrono almeno un paio di elementi di categoria. La gara si è indirizzata subito a favore del Cagliari, che tiene il possesso e sblocca con Piccoli (assist di Luperto) poco dopo la mezz’ora. Pavoletti ha poi realizzato il raddoppio di testa (specialità della casa). I gol di Panico e Prati nella ripresa non hanno influenzato l’andamento. Ed ora per Davide Nicola la Roma all’orizzonte nella prima di campionato. È arrivato Palomino ed è già una notizia considerato che il centrale ex-Atalanta (corteggiato anche lo scorso anno dalla società rossoblù) andrà a rinforzare un reparto anoressico. La trattativa per Gaetano è quasi in dirittura d’arrivo e pian piano il mosaico si sta componendo. Meglio sapere su chi contare prima del via di un torneo che sarà vissuto comunque senza grandi proclami e con l’unico obiettivo di preservare la categoria.

Turno superato, pratica espletata, ma si nota che al Cagliari manca ancora qualche tassello. Nicola si ritrova fra le mani una rosa discreta, che va puntellata, anche se i progressi rispetto alle prime uscite in quota ci sono, eccome. Il caldo afoso di questi giorni ha influenzato il lavoro del tecnico rossoblù. Allenarsi a temperature elevate procura alti indici di rischio per l’incolumità degli atleti e per questa ragione la preparazione è stata allentata onde evitare carichi troppo sostenuti in vista della prima uscita ufficiale. Sul campo si è visto un Cagliari con discreta riserva di energie. La squadra sta tentando di assimilare i movimenti voluti dal tecnico. Lo schema adottato da Nicola rispecchia i dettami della preparazione. Al cospetto di una formazione di categoria inferiore, e per giunta neo-promossa, presenta un modulo offensivo, con Luvumbo (a destra) e Piccoli a supportare Pavoletti, unica punta.