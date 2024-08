Serie A 2024/25: Scommesse e pronostici di MR SIMON – La Tris da non perdere

Genoa Vs Inter – Si comincia sabato 17 agosto alle 18.30, sotto la guida del Signor Feliciani. I campioni d’Italia in carica esordiscono al Marassi, un campo che non è mai facile, ma che non ha mai spaventato la corazzata nerazzurra. L’Inter, nelle ultime cinque stagioni, ha sempre portato a casa i tre punti nella gara inaugurale. Il Genoa, dal canto suo, è già caduto contro i milanesi e la Fiorentina nelle ultime due partite d’esordio. Per questo, MR SIMON vi consiglia un “entrambe le squadre segnano” (SI) quotato a 1.95 su bet365 e un bel 1-2 finale a 8.50.





Empoli Vs Monza – Sempre sabato 17 agosto, ma alle 20.45, si affronteranno Empoli e Monza, con il Signor Fabbri a dirigere l’incontro. Qui regna l’equilibrio, con due vittorie a testa nei precedenti. Tuttavia, c’è un dato che balza agli occhi: l’Empoli non ha mai pareggiato la prima di campionato nei suoi 16 precedenti, e il Monza non ha mai trovato la rete in trasferta contro i toscani. Quindi, vi proponiamo un Over 2.5, quotato a 2.10, e un risultato esatto di 2-2 che vale ben 15.00.





Cagliari Vs Roma – Domenica 18 agosto alle 20.45 sarà il turno di Cagliari e Roma, con il Signor La Penna a tenere le redini della gara. I Sardi, storicamente, faticano nelle gare d’esordio, con solo una vittoria nelle ultime 14. La Roma, d’altro canto, è una squadra che sa come partire col piede giusto, imbattuta in undici delle ultime dodici partite d’inizio stagione. Ma attenzione, questa sarà una partita diversa. MR SIMON suggerisce il segno X, quotato a 3.40, con un risultato esatto di 1-1 a 6.50. Cari appassionati di football, siamo solo all’inizio, ma il campionato promette scintille. Ricordate, però, di giocare sempre con responsabilità: il calcio è passione, ma non bisogna mai perdere la testa. Buon campionato a tutti dalla Gazzetta Sarda!

Cari lettori, l’attesa sta per finire. Il 17 agosto 2024 si alzerà il sipario sulla nuova stagione di Serie A, e noi, come sempre, siamo pronti a fornirvi i migliori pronostici per iniziare con il piede giusto. Un anno calcistico che si preannuncia intenso, e che terminerà il 25 maggio 2025, con le sue consuete interruzioni per gli impegni della Nazionale – quattro per la precisione – e un solo turno infrasettimanale, previsto per il 30 ottobre 2024. È tempo di rimettere in moto i motori e prepararsi a un’altra maratona sportiva. Lo sappiamo bene, le prime giornate sono sempre un’incognita: squadre ancora in rodaggio, carichi di lavoro pesanti, e quella dose di imprevedibilità che fa parte del gioco. Tuttavia, noi di Gazzetta Sarda non ci facciamo trovare impreparati e, anzi, siamo pronti a servirvi su un piatto d’argento la nostra TRIS post-ferragosto, un concentrato di pronostici che potrebbe rivelarsi un vero colpo grosso per chi sa coglierlo.