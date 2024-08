Alghero: Giovani stelle brillano al Summerbeach Village - Weekend di successi nel beach volley

Domenica 11 agosto, nel torneo under 16 femminile, Eleonora Uras e Gioia Grizzuti, allenate dai tecnici Loris Bodini e Antonio Nettuno, hanno avuto la meglio su Carola Pastore e Giulia Signanini. La loro prestazione è stata di alto livello, frutto del lavoro intenso e della preparazione curata nei minimi dettagli. Oltre alla coppia vincitrice, anche le nuove leve che stanno frequentando gli allenamenti al Summerbeach Village hanno ben figurato, mostrando progressi notevoli e un entusiasmo crescente per il beach volley. Nella stessa giornata, i fratelli Witkowski, Witold (classe 2008) e Wojciech (classe 2010), hanno trionfato nel torneo under maschile, superando Stefano Pischedda e Michelangelo Piras.





La coppia ha evidenziato una notevole coesione e una padronanza tecnica che, nonostante la giovane età, ha permesso loro di dominare la competizione. Il Summerbeach Village si conferma quindi un punto di riferimento per il beach volley giovanile, con un'organizzazione e un ambiente che favoriscono la crescita e lo sviluppo dei talenti emergenti coadiuvato e promosso dagli allenamenti e preparazione svolta dai due allenatori Antonio Nettuno e Loris Bodini. Il prossimo fine settimana, il beach volley sarà di nuovo protagonista con una nuova tappa del circuito King and Queen of Summerbeach, in palio la Global Services Cup.

Un fine settimana dedicato al beach volley ha visto protagonisti giovani atleti nei tornei under 14 e under 16, svoltisi presso il lido San Giovanni di Alghero, al Summerbeach Village. In un contesto di sano agonismo e sotto il caldo sole di agosto, le partite hanno regalato spettacolo e soddisfazioni, mostrando il buon lavoro svolto da atleti e tecnici. Sabato 10 agosto, nel torneo under 14, Elisa Sanna e Alessia Derosas si sono distinte, vincendo con autorità contro Francesca Garau e Alice Chiarolini. La coppia vincitrice ha saputo mantenere il controllo nei momenti decisivi del match, dimostrando una buona intesa che ha lasciato poche opportunità alle avversarie.