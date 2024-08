Cagliari-Carrarese 3-1: Buona la Prima in Coppa Italia per il Cagliari di Nicola





Nel secondo tempo, la Carrarese ha accorciato le distanze con Panico al 55', sfruttando un'incertezza difensiva di Scuffet e Augello. Tuttavia, il Cagliari ha reagito subito e al 71' Prati, entrato da poco, ha chiuso i conti con un gol da calcio d'angolo, fissando il risultato sul 3-1. La vittoria permette ai sardi di avanzare ai sedicesimi di finale, dove affronteranno la Cremonese il 25 settembre. Nonostante il successo, restano alcuni aspetti da migliorare, soprattutto in difesa. Tra i migliori in campo Luperto e Marin, che hanno offerto prestazioni solide.





Ora il Cagliari dovrà concentrarsi sull'esordio in campionato, dove affronterà la Roma in casa domenica 18 agosto alle 20:45, con l'obiettivo di evitare le difficoltà incontrate la scorsa stagione.

Il Cagliari inizia con il piede giusto la sua avventura nella Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025, superando la Carrarese per 3-1 nei trentaduesimi di finale. Nella cornice di una "Domus Arena" gremita, la squadra sarda, guidata dal nuovo tecnico Davide Nicola, ha mostrato buone cose nonostante alcune lacune ancora da colmare. Schierato con un 3-4-3 che ha visto il neoacquisto Piccoli affiancato in attacco da Pavoletti e Luvumbo, il Cagliari ha faticato nei primi minuti, ma dopo il 15° ha preso il controllo della partita. Dopo un paio di occasioni sfiorate, i rossoblù sono passati in vantaggio al 33' con un sinistro preciso di Piccoli, ben servito da Luperto. Otto minuti più tardi, Pavoletti ha raddoppiato con un colpo fortunato, deviando di schiena una punizione calciata dallo stesso Piccoli.