Sport Davide Nicola all’esordio ufficiale. Alla “Unipol Domus” arriva la Carrarese. “Ci aspetta un match difficile per una competizione alla quale teniamo” ha detto il mister.

Mister Nicola all’esordio ufficiale davanti al pubblico della “Unipol Domus”. La gara di Coppa Italia con la Carrarese primo esame. “Le amichevoli sono finite, ci aspetta un match da dentro o fuori e la Coppa Italia è una competizione a cui teniamo.-ha detto il tecnico rossoblù-Dovremo fare uno “step” di mentalità in più: le motivazioni, la spinta del pubblico, il fatto che affrontiamo la prima gara ufficiale devono essere per noi ulteriori fondamentali fattori per portarci a dare il massimo” Sarà un abbraccio con i “supporters”, i quali attendono di vedere quali saranno le reali potenzialità in stagiome: “Facciamo questo lavoro per i tifosi, per tutte quelle persone che ci seguono, in casa e in trasferta, facendo spesso tanti sacrifici. -ha proseguito Davide Nicola-Allenare il Cagliari è un assoluto piacere e allo stesso tempo una responsabilità, scendiamo in campo per competere e permettere alla nostra gente di immedesimarsi in noi. Per alcuni di noi, compreso me, domani sarà la prima volta nel nostro stadio, davanti ai nostri tifosi: non vedo l’ora di vivere questa atmosfera, di vedere lo stadio pieno e sentirlo rimbombare. Io vivo di emozioni. Dovremo dare tutto quello che abbiamo dentro con passione, sacrificio e idee”. L’avversaria di Coppa ha ancora l’entusiasmo per la promozione in B maturata la scorsa stagione: “Sarà una gara combattuta, la Carrarese ha già affrontato il primo turno di Coppa Italia battendo il Catania: è un gruppo che si è costruito nel tempo, ha raggiunto meritatamente la promozione in B. Hanno un’identità precisa, attaccano la profondità. Noi abbiamo preparato la gara cercando comunque di esprimere noi stessi sia in fase di possesso che non”. Ed il lavoro svolto sinora? “Siamo in linea con i carichi programmati e anche per merito di tutte le persone che lavorano con noi, fortunatamente non abbiamo avuto difficoltà, c’è stata la possibilità di lavorare con tutti gli effettivi. In questo momento stiamo gestendo i carichi di Viola; Zortea ha subito un colpo alla spalla in partita, fa parte del gioco. Mina è arrivato ora, si è già messo sotto con la preparazione: ovviamente dovrà fare un bel po’ di lavoro per mettersi al passo. Lo stimiamo: è un calciatore di personalità e leadership. La squadra ha sinora svolto dei volumi di lavoro importanti, siamo in linea, ma ovviamente è solo l’inizio. Anche durante la settimana tipo si lavorerà con intensità”. Sulle scelte Nicola è stato chiaro: “Felici può giocare sia come esterno di centrocampo, che dietro alla punta. Ovviamente ha fatto un salto di categoria, ma ha le caratteristiche per colmare il gap. Si sta impegnando molto, a lui continuare come sta facendo. Zortea non sarà della gara domani, ma avrò a disposizione diverse alternative. Stiamo lavorando sulla capacità di essere particolarmente aggressivi, alternando sia la difesa a tre che a quattro. Lo schieramento poi varia in funzione dell’avversario e di quello che vogliamo proporre come gioco”.