Lo sconforto di Gimbo Tamberi: coraggio Gimbo, tornerai!

Era cominciata male con la perdita dell’anello nuziale, l’avventura parigina di Gianmarco Tamberi, poi una serie di problemi fisici, l’ultima la mattina stessa del giorno x, quello della gara. È sceso in campo, per così dire, l’azzurro. Ma si è dovuto fermare dopo tre errori a quota 2.27, e chiudere 11° questa olimpiade. Troppi problemi di salute hanno minato la sua esplosività, si è visto già al primo errore a quota 2.22. Chi scrive augura a Gimbo di tornare alla sua forma migliore, e ai livelli che conosciamo. Sono certa che ci riuscirà, se non si lascerà prendere dallo sconforto.