Un bronzo che grida scalpore per Centofanti, Duranti, Maurelli, Mogurean e Paris, nella ginnastica ritmica a squadre

Ma tant’è, punteggio avaro che nonostante il ricorso non viene aggiustato in corsa e che consente, con l’ultimo esercizio a Israele di superare le azzurre nonostante una caduta evidente di una palla. Oro per la Cina con 69.800, argento dunque per Israele con 68.850 e bronzo per l’’Italia con 68.100 che replica le precedenti olimpiadi. Da notare il ricorso della Bulgaria, che pure aveva sporcato molto l’esercizio, che a differenza di quello richiesto dall’Italia, è stato accolto con l’aumento del punteggio a 33.700.

L’Italia della ginnastica ritmica si ripete dopo il terzo posto di Tokyo 2020, conquistando il bronzo nel concorso All-around a squadre, che comprendeva due rotazioni, la prima con i cerchi e la seconda con tre nastri e due palle. Il punteggio della prima rotazione è stato per le farfalle azzurre di 36.100, con un leggerissimo errore nella presa di un cerchio, che però era stato acchiappato dall’atleta in un primo momento, nella seconda rotazione l’Italia prende un punteggio di 32.000 a fronte di un’“imbrogliamento” del nastro che non dovrebbe nemmeno essere considerato un vero errore, in quanto non responsabilità delle ginnaste.