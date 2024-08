Sport Beffa bagnata per il quartetto azzurro della 4x100 di atletica, solo 7 centesimi li dividono dal podio olimpico

L’Italia della staffetta 4x100, in una gara segnata anche dalle scorrettezze degli Stati Uniti poi squalificati, nonostante i risultati non proprio esaltanti nelle batterie di qualificazione, si ritrova, in una serata segnata dalla pioggia e quindi dalla pista bagnata, fuori dal podio per soli 7 centesimi di secondo, dunque una batteria finale andata fortissimo, con gli italiani che nonostante siamo fuori dal podio possono andare a testa alta, visto che hanno tenuto botta, come si suol dire.