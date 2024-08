Summerbea...chess: Terza tappa al Lido San Giovanni, una sfida tra sabbia e strategie

A Ferragosto, invece, le pedine riposeranno: non si giocherà il 15 agosto, lasciando spazio alla festa più attesa dell'estate. Questa edizione del torneo, che vede un mix affascinante di partecipanti provenienti da diverse parti d’Italia, ha già regalato emozioni e sorprese. Tra gli adulti, il piemontese Mirko Lizzul ha conquistato il primo posto nella terza tappa, seguito da Marco Javarone di Sassari e dall’algherese Sergio Ricca. È stato un duello serrato, con la sabbia che sembrava fare da eco ai pensieri dei giocatori, intenti a trovare la mossa perfetta sotto il sole cocente. Tra i ragazzi, invece, il talento locale si è fatto notare.





I giovani scacchisti algheresi hanno dimostrato che anche su un campo di sabbia si può giocare con la precisione e la concentrazione di una grande competizione. Nathan Marras e Giulio Doppiu si sono piazzati al primo posto ex aequo, seguiti da Cosimo Carta, tutti giovani promesse del gioco degli scacchi. C’è una novità importante per i partecipanti: la competizione prevede ora un totale di sei tappe, e per il Grand Prix verranno considerate le migliori quattro su sei. Questo cambiamento apre nuove possibilità per i partecipanti, rendendo la sfida ancora più avvincente e incerta fino all’ultima mossa. Nella classifica generale provvisoria, Sergio Ricca guida l’open, seguito da Sebastiano Paulesu e Giancarlo Della Porta.





Tra i ragazzi, invece, è una lotta serrata tra Marras e Doppiu, con Carta che non molla e continua a inseguire. Il Summerbeach Village, con il suo mix di sport, mare e divertimento, si conferma un luogo dove anche il gioco degli scacchi trova il suo spazio, trasformandosi in un’esperienza unica, dove la strategia si fonde con la leggerezza estiva. L'ultima tappa del torneo è prevista per il 5 settembre, e si preannuncia come un evento imperdibile, dove ogni partita potrebbe essere decisiva. Per chi ama gli scacchi, o semplicemente per chi è curioso di vedere come si può giocare tra sabbia e mare, il Summerbea...chess è un appuntamento da segnare sul calendario. Perché, in fondo, sotto il sole di Alghero, anche una partita di scacchi può trasformarsi in un piccolo capolavoro estivo.

