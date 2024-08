Rugby Serie A: L'Amatori Rugby Alghero pronta a scendere in campo

Il fischio d’inizio, in casa. è fissato per domenica 20 ottobre alle ore 15.30, e solo sette giorni dopo, il 27 ottobre, il campo di Maria Pia accoglierà i tifosi per la prima partita casalinga contro il Settimo Torinese Rugby. Un appuntamento che promette di essere un banco di prova importante per misurare le ambizioni della squadra algherese. Il girone in cui è stata inserita l’Amatori Rugby Alghero non concede tregua: tra avversarie di rilievo come il Rugby Calvisano, il Rugby Parma F.C. 1931 e il Cus Milano Rugby, ogni partita sarà una battaglia da vivere fino all’ultimo minuto. Non ci saranno sconti, ma è proprio in queste condizioni che si forgiano i caratteri e si scrivono le storie che restano. Per i tifosi, il campionato è molto più di un calendario di incontri: è un viaggio, fatto di sacrifici e sogni condivisi, di emozioni vissute sugli spalti e nei campi di allenamento, sotto il sole cocente o la pioggia battente.





L’Amatori Rugby Alghero sa di poter contare su un pubblico caloroso, che ha sempre risposto presente, accompagnando la squadra con il proprio sostegno instancabile. I giallorossi, guidati dalla passione per la palla ovale dal coach Anversa, sono pronti a scendere in campo con la consapevolezza di rappresentare non solo una squadra, ma una città intera, che vive il rugby come una parte della propria identità. Le 18 partite che li aspettano, tra andata e ritorno, saranno un percorso di crescita, sfide da affrontare con il cuore in mano e la mente lucida, consapevoli che ogni placcaggio, ogni meta, ogni calcio piazzato può fare la differenza.





L’attesa è quasi finita: il 13 ottobre il campionato prenderà il via e l’Amatori Rugby Alghero sarà pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Il cammino è lungo e impervio, ma per i guerrieri del rugby, non esiste altra strada che quella del sacrificio e della gloria. Il campo di Maria Pia si prepara a vivere giornate di grande rugby, e i tifosi sono già pronti a riempire le tribune, per spingere i loro beniamini verso traguardi ambiziosi. Lo spettacolo sta per cominciare, e sarà un’altra stagione da vivere insieme, fino all’ultimo respiro.

