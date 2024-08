Marocco U23 straripante: 6-0 all'Egitto e prima storica medaglia di bronzo a Nantes

El Khannous ha firmato il terzo gol con un tiro preciso che ha lasciato di sasso il portiere egiziano Hamza Alaa. Da quel momento in poi, è stato un monologo marocchino. Nonostante un timido tentativo di rientrare in partita da parte dell'Egitto, con un calcio di punizione di Elneny e una rovesciata di Tarek, il Marocco ha dilagato. Rahimi, già autore del secondo gol, ha segnato l'ottava rete personale del torneo al 64', consolidando il suo status di uomo chiave della squadra. Al 73', è stato Nakach a trovare la via del gol, prima che Achraf Hakimi, con una punizione magistrale all'87', fissasse il punteggio sul definitivo 6-0. Questo successo non è isolato, ma si inserisce in un trend di crescita del calcio marocchino che, negli ultimi anni, ha visto la nazionale maggiore raggiungere traguardi importanti, come il quarto posto ai Mondiali del 2022 in Qatar. Il futuro sembra promettente per i maghrebini, che con questa medaglia di bronzo dimostrano di avere tutte le carte in regola per continuare a crescere e competere ai massimi livelli internazionali. Con questa vittoria, il Marocco non solo conquista il bronzo olimpico, ma lancia un messaggio chiaro: il calcio africano è in piena ascesa e pronto a sfidare le grandi potenze mondiali. Ora, lo sguardo si volge alla finalissima per l'oro, in programma domani al "Parc des Princes" di Parigi, dove Francia e Spagna si contenderanno il titolo. Per oggi, però, è il Marocco a godersi il meritato trionfo, un successo che va oltre il semplice risultato sportivo, segnando un nuovo capitolo nella storia del calcio africano.

In una partita che sarà ricordata a lungo, la nazionale U23 del Marocco ha travolto l'Egitto con un sonoro 6-0, conquistando così la medaglia di bronzo nel torneo di calcio maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024. Per il Marocco, si tratta di un risultato storico, che consacra ulteriormente la crescita esponenziale del calcio maghrebino sulla scena internazionale. L'inizio del match ha visto l'Egitto tentare di imporsi, con due azioni pericolose nei primi 15 minuti: prima un colpo di testa di Faisal al 6', poi un diagonale insidioso di Zizo al 9', entrambi fermati da un attento Munir tra i pali. Tuttavia, un infortunio muscolare occorso a Zizo ha costretto il giocatore a lasciare il campo, segnando un punto di svolta nella partita. Da quel momento, il Marocco ha preso il controllo del gioco, realizzando due reti in rapida successione. Al 23', Ezzalzouli ha sbloccato il risultato, seguito pochi minuti dopo da un colpo di testa preciso di Rahimi al 26', portando i maghrebini sul 2-0. L'Egitto ha tentato di reagire, ma non è riuscito a creare vere minacce prima dell'intervallo, nonostante i tentativi di lanci lunghi e cross in area. La ripresa ha visto un Marocco ancora più determinato a chiudere la partita. Al 51',