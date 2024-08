Sport Tita e Banti colorano di oro la vela italiana

A Marsiglia, dove si è svolta la gara del Nacra 17, la coppia azzurra si conferma dopo esser salita sul gradino più alto del podio a Tokyo 2020, la prima ad essere riuscita a conquistare la medaglia più pregata in due edizioni consecutive. Dodici regate, di cui sei vinte, l’ultima regata, con il vantaggio che avevano, serviva solo a comprendere di quale colore sarebbe stato arricchito il medagliere. Argento per l’Argentina e bronzo per Nuova Zelanda.