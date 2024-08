Bronzo guadagnato con fatica e determinazione da Ginevra Taddeucci nel nuoto in acque libere femminile

All’arrivo l’ordine non si modifica, e la gara si conclude vedendo arrivare in testa la van Rouwendaal, con un tempo di 2:03:34:2 seguita dalla Johnson, 5,5 secondi dopo e terza posizione per la nostra italiana Ginevra Taddeucci che arriva in ritardo solo di 8,6 secondi. Sesto posto per l’altra italiana Gabrielleschi. Un altro bronzo dunque si aggiunge al medagliere italiano, ed è quello di Ginevra Taddeucci.

Alla fine la gara di nuoto in acque libere femminile si è svolta, nonostante le infinite polemiche intercorse nei giorni scorsi, 6 giri di un percorso di 10 km, fin dalle prime bracciate, si è assestato un vantaggio per tre atlete, van Rouwendaal, Johnson, e Ginevra Taddeucci.