Cagliari-Carrarese: Sfida cruciale ai trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025

Con il Cagliari, ha arbitrato due partite di Serie A: un pareggio per 0-0 contro il Parma nella stagione 2020/2021 e una sconfitta casalinga per 2-1 contro la Roma nel campionato 2021/2022. Con la Carrarese, invece, il suo unico precedente risale alla Lega Pro 2013/2014, quando i toscani pareggiarono 0-0 contro la Feralpisalò. Il Cagliari di Davide Nicola arriva a questa sfida con l’obiettivo di avanzare il più possibile nella competizione, sfruttando il fattore campo e l'entusiasmo dei propri tifosi. Nicola, noto per la sua capacità di motivare la squadra nei momenti chiave, cercherà di mettere in campo la formazione migliore per evitare sorprese. Dall'altra parte, la Carrarese guidata da Antonio Calabro non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare. I toscani, che militeranno come neopromossi in serie B, vedono questa partita come un’opportunità per misurarsi contro una squadra di livello superiore e, chissà, magari scrivere una pagina storica del proprio club.





La sfida promette emozioni e, come spesso accade in Coppa Italia, potrebbe riservare sorprese. I tifosi del Cagliari sperano di vedere una squadra determinata e pronta a dominare, mentre i sostenitori della Carrarese si aggrappano al sogno di un’impresa. In ogni caso, il match sarà un’occasione per vedere all’opera giocatori giovani e talentuosi, oltre ai veterani che cercheranno di fare la differenza con la loro esperienza. Tutti gli occhi saranno puntati sulla "Domus" di Cagliari, per una serata che si preannuncia ricca di calcio e passione. Non resta che sintonizzarsi su Italia 1 alle 21:15 e godersi lo spettacolo di una competizione che, anno dopo anno, continua a regalare emozioni ai tifosi di tutta Italia.

L'attesa è finita: Cagliari e Carrarese si affronteranno nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025. La partita, che si disputerà alla "Domus" di Cagliari, sarà trasmessa in diretta su Italia 1 alle 21:15. Un appuntamento imperdibile per i tifosi di entrambe le squadre, che sperano di vedere i loro beniamini avanzare nel prestigioso torneo nazionale. Ad arbitrare il match sarà Ivano Pezzuto, nato a Lecce il 13 febbraio 1984. Pezzuto, con la sua esperienza maturata negli anni, sarà affiancato dagli assistenti Niedda di Ozieri e Pressato di Latina. Il quarto uomo designato è De Angeli della sezione di Milano, mentre al VAR e all'AVAR ci saranno rispettivamente Camplone di Pescara e Nasca di Bari. Ivano Pezzuto ha già avuto modo di dirigere incontri sia del Cagliari che della Carrarese, sebbene in occasioni piuttosto limitate.