La staffetta di marcia 42,4 km esordisce con l'oro per la coppia Spagnola che stacca tutti. Sesta la coppia azzurra per condizione fisica non ottimale

Sono 36 i secondi di ritardo per l’azzurro. L’ecuadoregno Pintado attacca, avendo sul capo due proposte di squalifica, e si allontana dallo spagnolo, al 30,3 km transita con 2:00:53, Martin 3 secondi di ritardo, Massimo Stano transita con 2:01:37 e 37 secondi di ritardo. Pintado rallenta per via delle due proposte di squalifica, Martin sorpassa, ed al 31,4 km il passaggio in testa di Martin con 2:04:40, Pintado subisce 3 secondi di ritardo, Massimo Stano con 2:05:27 ed il cambio con Antonella Palmisano che parte con un gap di 47 secondi da recuperare ma anche amministrare nei confronti di chi la segue. A 32,4 km transita Perez per la Spagna con 2:08:50, Morejon per l’Ecuador ha due secondi di ritardo, Palmisano con 2:09:47 ha 57 secondi di ritardo transitando terza, posizione che manterrà fino al 35,4 km, Perez con 2:21:28 saldamente in testa, Morejon la segue con 18 secondi di ritardo, Palmisano in terza posizione con 2:22:55, l’australiana Montag rimonta e rischia di sorpassare l’azzurra, solo 5 secondi di ritardo della Montag sulla Palmisano. Il sorpasso avviene a mezzo giro, a 36,4 km transita Perez, con 2:25:42, 25 secondi di ritardo per l’ecuadoregna Morejon, transita terza l’australia a 1:26 di ritardo, mentre Palmisano scivola al quarto posto con 1:37 di ritardo, 11 secondi rispetto all’australiana. Ancora mezzo giro Palmisano scavalcata anche dalla peruviana Garcia Leon, ma prova a rimanere con lei. Un km dopo Perez 2:29:59, 28 secondi di vantaggio sull’ecuadoregna, l’australiana Montag 1:20 di ritardo sulla testa della corsa, la peruviana distacca Palmisano di 8 secondi, la quale transita 5ª posiozione dalla quale purtroppo non riuscirà più a rimontare. All’ultimo giro suona la campana, Spagna, Ecuador e Australia vanno verso il podio, al km 41,4 Perez con un passaggio al tempo di 2:47:07, Morejon 2:47:58, Montag 2:48:15, Palmisano dietro Perù e Messico, Spagna oro con 2:50:31, Ecuador argento con 2:51:22, Australia bronzo con 2:51:38. L’Italia termina la sua prova al 6° posto con 2:53:52, coppia italiana che ha avuto problemi fisici di varia natura.

Sono 42,4 km, ogni 10 km si daranno il cambio con la compagna di marcia. In gara per l’Italia Massimo Stano e Antonella Palmisano in cerca di riscatto. Dal 1° al 3° passaggio, terza posizione stabile per Stano. Ai 4,4 km il passaggio è ai 16:51 sempre Canada, Stano scivola in decima posizione con 5 secondi di ritardo, ma sono ancora tutti li i più competitivi, ai 5,4 km 20:40 il tempo, Dunfee in testa, scivola ancora Massimo Stano in 12ª posizione, con 20:46, sei secondi di ritardo ma non ci sono grandi spazi tra gli altri atleti, solo il canadese ha del margine. A 7,5 km cambio di situazione in corsa, Linke della Germania transita in prima posizione con 28:20, l’Italia transita in 8ª posizione, con un ritardo di un secondo a 28:21. All’8,4 km in testa Linke con 32:10, Stano risale la 5ª posizione con 32:11 quindi un secondo di ritardo. Al 9,4 km si porta in testa Pintado con 36:00, scivola 7° Stano con 36:02 e si stacca dal gruppetto di testa formato da appunto Pintado, Linke Martin, Bonfim, Kawano, Dunfee. Arriva una proposta di squalifica per l’Italia, nell’ultimo tratto anche Dunfee sembra staccarsi, Stano subito dietro. A 10,4 km transita primo Pintado con 39:47, seguito dagli altri 5, Stano a 7 secondi di ritardo con 39:54. In testa Linke con 43:32, con altri 5 atleti, Massimo Stano a 43:40 e parte Antonella Palmisano che lo sostituisce. Al km 12,4 c’è una fuga di 7 con in testa Morejon ecuadoregna, Palmisano recupera posizioni, transitando in 5ª, e riuscendo a tornare insieme alle atlete in testa, tutte con un tempo di 47:50. Al 13,4 km resta Morejon in testa ma Palmisano rimonta assestandosi in 2ª posizione, le prime cinque sono insieme e passano col tempo di 52:12. A metà giro ecuadoregna che evade da questo gruppetto e prende del margine, all’inseguimento Palmisano in testa. Al 14,4 km la cinese Yang raggiunge e supera la Morejon, transitando con 56:29, Palmisano a 56:30 in 3ª posizione. Comincia a mezzo giro a sfilacciarsi la corsa, mentre al km 15,5 in testa torna Morejon con 1:00:49, Palmisano con stesso tempo transita seconda, incollata alla battistrada. Al 16,4 km Garcia Leon prima con 1:05:12, seguita da Morejon e poi Palmisano 3ª ma con lo stesso tempo, Gonzalez all’imbocco della curva perde un secondo per allacciarsi le scarpe ma rientra agilmente sul gruppo di testa. Al 17,4 km Garcia Leon ancora in testa con 1:09:29, Palmisano transita con un secondo di ritardo in 5ª posizione ma è li. Al 18,4 km transita Morejon in testa con 1:13:45, Palmisano 7ª ma con appena un secondo di ritardo, mentre ormai il resto del gruppo dopo le prime otto, sembra attardato. Garcia Leon transita per prima al 19,4 km con 1:18:04, sempre 7ª la Palmisano che mantiene salda la sua posizione in questo gruppo. Ed arriva a metà di questo giro, la proposta di squalifica per la Garcia Leon. Al 20,4 km la peruviana Garcia Leon in testa con 1:22:15, Palmisano 7ª con 1:22:18, tre secondi di ritardo per l’azzurra che stringe i denti in vista del cambio e perde contatto per un paio di metri. Al 21,4 km il cambio con gli uomini transita in testa Cowley, Australia con un tempo di 1:26:22 seguito da Zhang, mentre Massimo Stano transita 7° con 1:26:33 ha 11 secondi di ritardo e cerca di riportarsi sul gruppetto di testa. Al 22,4 km Pintado si riporta in testa con 1:30:17, Stano insegue in 7ª posizione che manterrà anche al prossimo giro. Al km 24,4 Pintado transita in testa con 1:38:00 affiancato da Martin, spagnolo, mentre Stano risale una posizione e transita 6° con 1:38:14. Il cinese Zhang che era 3° viene fermato due minuti per tre proposte di squalifica. Al 25,4 km Pintado e Martin transitano insieme con 1:41:49, Stano risale fino alla 3ª posizione con 1:42:06. Al 26,4 km ancora in testa l’ecuadoregno e lo spagnolo con 1:45:39, seguiti da Massimo Stano, che ha 19 secondi di ritardo, transitando a 1:45:58. Al 27,4 km Pintado e Martin transitano con 1:49:27 in testa, l’ecuadoregno riceve una proposta di squalifica. Stano perde ancora, 25 secondi di ritardo. Al km 28,4 km Ecuador e Spagna ancora in vantaggio con 1:53:18, 29 i secondi di ritardo di Massimo Stano che, ancora terzo, li insegue con un tempo di 1:53:47. Al 29,4 km sempre in testa Ecuador e Spagna con 1:57:06, lo spagnolo un secondo di ritardo, e Stano insegue con 1:57:42, mentre arriva la seconda proposta di squalifica contro l’Ecuador.