Francia U23 - Egitto U23 3-1: Les Bleus in Finale con Grinta e Sofferenza

Nella ripresa, l’Egitto ha continuato a gestire il gioco e ha trovato il gol del vantaggio al 62’ con Mahmoud Saber, che ha battuto Restes con un potente tiro sotto la traversa. Questo gol ha svegliato la Francia, che ha cambiato mentalità e iniziato a creare numerose occasioni. Mateta ha colpito la traversa, e Lacazette, sempre pericoloso, ha centrato il palo al 75’. L’1-1 è arrivato all’83’ grazie a una splendida verticalizzazione di Olise per Mateta, che ha trovato la rete. Con il risultato in parità, si è andati ai supplementari. L’Egitto è rimasto in dieci uomini al 92’ per l’espulsione di Fayed, che ha ricevuto il secondo cartellino giallo.





La superiorità numerica ha permesso alla Francia di dominare i supplementari. Al 99’, Mateta ha segnato di testa il gol del 2-1, completando la rimonta. La partita è stata definitivamente chiusa al 108’ con un sinistro potente di Olise dal limite dell’area, che ha fissato il risultato sul 3-1. L'Egitto si contenderà il bronzo con il Marocco giovedì 8 agosto alle 17:00. La Francia affronterà invece la Spagna nella finalissima per l'oro, venerdì 9 agosto alle 18:00. Una sfida che promette spettacolo e emozioni, degna conclusione di un torneo olimpico avvincente.

In un’atmosfera carica di aspettative e tensione, la Francia di Thierry Henry ha conquistato l'accesso alla finale del torneo olimpico di calcio maschile (Parigi 2024) battendo l'Egitto per 3-1. Una partita intensa e combattuta, che ha visto i padroni di casa ribaltare il risultato dopo un primo tempo difficile. L’Egitto è partito forte, mostrando subito le sue intenzioni. Al 14’, il fuoriquota Zizo ha tentato un rasoterra che ha messo alla prova il portiere francese Restes. I "Faraoni" hanno controllato il gioco con un possesso palla superiore, mentre la Francia sembrava in difficoltà. L’occasione più nitida per i padroni di casa è arrivata al 40’, quando Loïc Bade, su calcio piazzato, ha colpito il palo di testa.