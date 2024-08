Sfuma il bronzo per Nadia Battocletti, decisione arrivata dopo due ore della giuria

La domanda forse a questo punto è lecita: sarebbe forse meglio avere dei punti fermi regolamentari che si basino sulle prove video, ma che siano inattaccabili quando poi viene fatto ricorso? In tempi come questi in cui la prova video è in altri ambiti risolutiva, sembra oggettivamente ingiusto, vedere ancora atleti gioire in pista per poi ritrovarsi sconfitti per una decisione che, nonostante la tecnologia di oggi, ci mette ore ad arrivare.

Si apre con un verdetto che lascia interdetti, l’atletica di questa mattina, con l’accoglimento del ricorso che voleva ripristinare il secondo posto e quindi l’argento per l’atleta Kipyegon, che dunque torna seconda, nella finale dei 5000m, nonostante le evidenti spinte e scorrettezze che, chiunque abbia assistito alla gara, ha potuto vedere e commentare. A fare le spese di questa decisione, sicuramente è stata Nadia Battocletti, che torna quarta, fuori dal podio.