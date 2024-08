Sport Grande vela in Gallura, a breve il Trofeo Formenton e il Vela Cup

Doppio appuntamento per la vela dell’estate nelle coste della Gallura. Manca poco al Trofeo Formenton, in programma il 20 agosto a Porto Rafael, ed al Vela Cup del 22 agosto nel Golfo di Cugnana a Cala dei Sardi. Entrambe le manifestazioni si propongono come delle regate/veleggiate dedicate a chi vuole trascorrere una giornata di mare senza estremismi agonistici, una di quelle esperienze da fare con gli amici e/o in famiglia, divertendosi. Due regate, a due giorni l’una dall’altra e poche miglia di distanza, che si svolgono su percorsi costieri di circa 10 miglia in uno dei tratti di mare più belli del mondo, pensate per chi trascorre la propria estate in barca a vela nel nord est della Sardegna. La ricetta è semplice ed è alla portata di tutti, sia per chi vuole partecipare a vele bianche che per chi vuole utilizzare vele come gennaker o spinnaker, con qualsiasi tipo di barca a vela suddivise per categoria, affinché ognuno possa confrontarsi con un suo pari. Al momento le iscrizioni online sono già aperte nei rispettivi siti internet, www.trofeoformenton.it e su www.velacup.it, e si conta già una numerosa flotta per entrambe le manifestazioni con molti equipaggi che hanno deciso di partecipare a tutte e due le regate. Ad accomunare le due veleggiate certamente l’idea di una grande festa della vela e dell’estate, utile per la promozione del territorio. Due eventi che mettono insieme tanti tipi diversi di amanti del mare, del vento e della natura, tutti uniti dall’essere davvero appassionati velisti in crociera.