Spagna in finale: Rimonta e vittoria su un coraggioso Marocco





La Spagna ha preso subito il controllo del gioco, dominando i primi 30 minuti. Al 22’, il giovane talento del Barcellona, Fermin Lopez, ha testato i riflessi di Munir con un tiro dalla distanza, seguito da un’altra occasione al 29’ che ha visto Lopez sfiorare il gol. Ma è stato il Marocco a sbloccare il risultato al 36’, con Rahimi che ha trasformato un rigore, portando la sua squadra in vantaggio. Nella ripresa, la Spagna è tornata in campo con determinazione. Dominando i primi 20 minuti, la squadra ha trovato il pareggio al 65’ grazie a un'azione caparbia del neoentrato Bernabè, con Fermin Lopez che ha finalizzato con un sinistro preciso.





Il Marocco ha tentato di reagire, creando diverse occasioni con Richardson ed Ezzalzouli, ma è stata la Spagna a trovare la rete decisiva all'85’ con Juanlu, che ha siglato il 2-1 con un destro in diagonale, spegnendo le speranze marocchine. La Spagna dimostra ancora una volta la sua forza e resilienza, conquistando un posto nella finale olimpica con una prestazione di grande carattere e qualità tecnica. La squadra di coach Santiago Denia si prepara ora a difendere il suo titolo, mentre il Marocco esce a testa alta, consapevole di aver dato tutto sul campo.

La Spagna U23 conquista la sua seconda finale olimpica consecutiva, ribaltando il risultato e battendo il Marocco U23 per 2-1 in una partita avvincente e ricca di emozioni. Il match, valido per le semifinali del torneo olimpico di calcio maschile, ha visto momenti di grande intensità e colpi di scena degni della più alta competizione sportiva. L'incontro ha avuto un avvio sfortunato con l'arbitro Tantashev che si è infortunato alla caviglia dopo soli 12 minuti, costringendo il quarto uomo, lo svedese Nyberg, a subentrare al 16’. Nonostante l'imprevisto, il ritmo della partita è rimasto elevato.