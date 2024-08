Bellissima medaglia d'oro per l'Italia dello skeet dopo una lotta all'ultimo piattello

Due errori per l’Italia, poi Hancock sbaglia un piattello. Italia ancora in vantaggio di due: 38 a 36. Ultima pedana: Hancock non sbaglia. E quindi chiude con un solo errore la sua prestazione. Anche la Smith completa l’ultima serie senza errori. Gabriele Rossetti chiude la sua serie con un solo errore. Diana Bacosi chiude l’ultima serie con percorso netto e nessuno errore, ed è medaglia d’oro per l’Italia!!! Argento dunque Stati Uniti e bronzo per la Cina.

La finale per l’oro dello skeet a coppie dopo i primi 8 piattelli conduce l’Italia, rappresentata da GABRIELE ROSSETTI e DIANA BACOSI, con 8 piattelli su 7, uno che nei primi 9 tiri, è stato mancato dalla statunitense, nella seconda serie, nessun errore, l’Italia conduce. Nella terza serie ancora errore per l’americana, Italia ancora in vantaggio. Arriva il terzo errore per gli Stati Uniti, 31 a 29 per l’Italia, mancano due pedane.