Fiato sospeso quando è stato il momento di Simone Biles, che sulla carta presentava un esercizio con difficoltà elevata, sembrava poter insidiare le posizioni assunte dalle azzurre, ma poi è arrivata la sua caduta, che di fatto ne ha decretato la fine dei giochi, con un punteggio di 13.100. Quando poi è cominciata la routine di Rebecca Andrade, quest’ultima si è fatta ingolosire dalla situazione presentando varie difficoltà ma l’esecuzione non è risultata così pulita, con l’uscita che non è stata stoppata ma sporcata da un leggero saltello, da permetterle di salire sul podio, fermando a 13.933. Dunque è uno storico oro per Alice D’Amato, ed un altrettanto storico bronzo per Manila Esposito!

Una finale di specialità alla Trave, che si è rivelata storica per la nostra ginnastica artistica femminile, che si è contraddistinta per gli innumerevoli errori di diverse ginnaste e vari colpi di scena. Partita forte la cinese Zhou con un punteggio di 14.100 si porta subito in zona podio, rimanendo in testa alla competizione fino all’entrata di Alice D’Amato, che con un punteggio di 14.366 si piazza in testa alla classifica, con l’altra azzurra, Manila Esposito, che era riuscita a piazzarsi al terzo posto col punteggio di 14.000.