Weekend di beachvolley ad Alghero: Al Summerbeach Village comincia il circuito King and Queen

La finale Silver è stata un incontro avvincente che ha messo in mostra la tenacia e la finezza delle coppie in competizione. Lia Ara e Dore Alessandro sono emersi vittoriosi in una partita combattuta contro Chessa Marianna e Casula Augusto. La loro coordinazione e strategia di gioco sono state spettacolari, meritando una vittoria ben guadagnata.





Nella finale Gold, la posta in gioco era ancora più alta e la competizione più intensa. Anna Paola Stoccoro e D'Elia Raffaele hanno conquistato il titolo, superando la formidabile coppia formata da Carta Laura e Nettuno Antonio. Questa partita è stata una vera testimonianza del livello elevato di competizione e sportività per cui è noto il circuito King e Queen of Summerbeach. Il trionfo di Stoccoro e D'Elia è stato segnato da potenti servizi, precise schiacciate e impeccabile lavoro di squadra.





Ciò che ha reso particolarmente speciale questo evento è stata la notevole partecipazione di molte giovani coppie, ognuna portando la propria energia e entusiasmo al torneo. Il futuro del beach volley appare luminoso, con questi giovani atleti che dimostrano abilità e sportività straordinarie. Mentre l'entusiasmo di questo fine settimana si placa, cresce l'attesa per il prossimo evento della serie.





In programma per il prossimo weekend, il "2x2 Under M/F" promette un'altra serie di incontri emozionanti. Partecipanti e spettatori possono aspettarsi un'altra dimostrazione di beach volley di alto livello. Per maggiori informazioni sugli eventi futuri e per rimanere aggiornati, gli interessati possono contattare gli organizzatori al 346 638 2425. Il recente torneo al Summerbeach Village ha ancora una volta sottolineato lo spirito vibrante e competitivo del beach volley.





Con performance coinvolgenti da parte di giocatori esperti e nuovi talenti emergenti, il circuito King e Queen of Summerbeach continua ad essere un momento clou del calendario sportivo estivo. Per i fan e i partecipanti, l'emozione del gioco è tutt'altro che finita. Guardando al prossimo evento del weekend, una cosa è certa: le sabbie di Alghero continueranno ad essere un campo di battaglia per i migliori del beach volley.

