Tennistavolo Sassari: ben nove squadre in serie A, con la novità della A1 maschile e A1 femminile

La seconda novità è che una delle due formazioni della A2 femminile è stata ammessa in A1 grazie al ripescaggio diretto. Il Tennistavolo Sassari avrà quindi una squadra in A1 femminile e una in A2 femminile. Sia la A1 maschile sia la A1 femminile disputeranno anche la coppa europea, la Ettu Europe Trophy. Il responsabile tecnico Mario Santona è al lavoro per completare l'allestimento delle formazioni. Nutrita la partecipazione ai campionati paralimpici, grazie anche al gemellaggio con la Monterosello Sassari: due squadre in serie A nella classe 11 (quella dedicata agli atleti e atlete con disabilità intellettiva), tre formazioni nella A2 classe 1-5 (atleti e atlete che giocano in carrozzina) e una squadra in A2 classe 6-10 (atleti e atlete con disabilità lieve che possono giocare in piedi). Oltre a queste formazioni, va ricordato che il Tennistavolo Sassari è presente anche in altri campionati nazionali con la B2 maschile e la C1 maschile.

E' una stagione storica per tanti motivi quella che si aprirà tra un mese per il Tennistavolo Sassari. Ai nastri di partenza dei vari campionati di serie A ben nove formazioni. La prima novità è l'ammissione in A1 maschile, arrivata dopo lo scambio di diritti con la squadra di Milano Sport. La squadra sassarese da tre anni disputa la A2 maschile. Come spiega il presidente del club sassarese Marcello Cilloco: “Abbiamo fatto questa scelta perché ci sentiamo pronti per affrontare un campionato di massimo livello. Del resto va ricordato che tre anni fa per solo 1 punto non abbiamo raggiunto la promozione nei playoff e se allora avessimo chiesto il ripescaggio lo avremmo ottenuto”.