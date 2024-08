Dopo 12 anni torna sul podio l'Italia maschile del fioretto con un argento

Ancora attacco di IImura 7-10. Parata di quarta e risposta di filippo Macchi, nel terzo assalto, ancora va sul ferro avversario e risponde, 9-10. Ancora attacco di Macchi. 10-10. Attacco IImura, contrattacco di Macchi che va a bersaglio, 11-10 poi pareggia il conto il giapponese 11-11. Macchi va ancora a segno colpendo l’avversario internamente, 12-11. Attacco in bersaglio non valido, poi IImura va a segno, 12-12. Attacco bellissimo di Macchi che disorienta l’avversario con le finte, 13- 12. Attacco di Iimura ma chiede video l’italia ma viene confermato, Macchi non convinto. 13-13. Non trova la schiena dell’avversario Macchi e il giapponese colpisce, 13-14, poi ancora macchi che stavolta non sbaglia 14-13. Velocissimo IImura che va a segno 14-14. Primi tre assalti andati. Torna Bianchi in pedana con Shikine che va a segno 14-15, poi Shikine chiede il video per una stoccata di Bianchi.che viene confermata, ancora parità 15-15. Attacco di Bianchi, è suo, 16-15. Poi attacco e contrattacco di Shikine 16-16. Attacco di Bianchi, sembrava lontano ma da sotto colpo sopra, 17- 16. Poi ferro in linea di Bianchi, stoccata non valida per il giapponese, che invece viene incredibilmente convalidata, 17-17. Attacca poi di nuovo bianchi 18-17, poi contrattacco di Shikine che pareggia 18-18.





Bianchi chiede il video per un bersaglio non valido, non viene dunque data la stoccata. Poi parata e risposta in bersaglio non valido, poi arriva una bellissima stoccata di Bianchi che anticipa Shikine 19-18, poil’avversario non tocca e invece Bianchi trova il bersaglio per primo, 20-18. Sale Marini contro Matsuyama. Si riprende e Marini va a segno subito 21-18. Poi attacco del giapponese 21-19. Marini non sbaglia, solo una luce, attacco bello pieno, 22-19. Poi risponde con un attacco l’avversario, 22-20. Iniziativa azzurra, 23-20. Non tira Marini ed arriva quella di Matsuyama 23-21. Ancora la lama non tocca, e Matsuyama non perdona. 23-22. Attacco pronto di Marini, stavolta non sbaglia, si prepara e tira all’interno. 24-23. Chiede il video l’azzurro, l’arbitro convalida per il giapponese, 24-23, poi due bersagli non validi. Attacco di Marini, 25-23. Entra Macchi contro IImura il quale mette a segno subito. 25-24. Attacco del niopponico, parata er risposta di Macchi, 26-24. IImura accorcia subito, 26-25. Poi IImura ancora va in parità e Macchi chiede di cambiare il fioretto. 26-26. Attacca ancora l’atleta del sol levante, 26-27, ma Macchi restituisce subito la stoccata 27 pari poi IImura tocca 27-28. Imura a segno ancora dopo la parata e risposta che non tocca di Macchi. 27-29. Macchi poi anticipa. 28-29. Attacca Macchi lo spinge in fondo, poi IImura trova la stoccata e Macchi chiede il video, ma viene confermata. 28-30. E finisce l’assalto, sale in pedana ora Bianchi con Matsuyama che tira una stoccata precisa dopo la parata e risposta a vuoto di Bianchi. 28-31. Attacco in bersaglio non valido e a terra dolorante Bianchi, dopo un colpo di lama sul polso. Un poco di ghiaccio spray e ghiaccio sintetico, ha preso una bella botta. E stanno terminando i cinque minuti a disposizione per gli interventi medici, la mano armata di Bianchi è stata colpita dalla coccia dell’avversario. Non ci voleva. Bianchi si rialza, coraggiosamente e torna in pedana. Si riprende. Attacco Matsuyama, 28-32. Attacco di Bianchi, 29-32. Parata e controparata e risposta di Bianchi, 30-32. Stoccata di Bianchi al fianco scoperto, 31-32, poi matsuyama prende le misure e va a bersaglio, 31-33. Bianchi si espone troppo con le gambe, e si scopre, 31-34. Poi va a segno Bianchi, 32-34. E Bianchi tira la quinta stoccata del suo parziale, 33- 34. E dopo un bersaglio non valido va a segno Bianchi 34-34. Chiede di cambiare l’arma il giapponese, Matsuyama trova il bersaglio, 34-35. Entra Alessio Foconi, che affronterà Nagano, che va a segno contrattaccando, 34-36. Ancora attacco di Nagano, 34-37. Bersaglio non valido, poi Nagano ancora va a segno 34-38. Attacco Nagano che chiede il video, che conferma la stoccata 34- 39. L’attacco di Foconi va fuori e Nagano va a segno, 40-34, azzurri indietro di sei stoccate, un’impresa. Entra Marini, si va al video immediatamente e l’arbitro assegna la prima stoccata al giapponese, 34-41. IImura cliente molto scomodo, una serie infinita di bersagli non validi, Parte IImura e non c’è scampo, 34-42. Parata e risposta di Marini non tocca, IImura tocca subito dopo, 34-44. Marini attacca e 35-44. Si va al video, attacco di Marini 36-44, ma IImura tira la 45ª stoccata, si va al video. bersaglio non valido mentre il Giappone già festeggia. E arriva anche la 45ª stoccata. È dunque argento per l’Italia del fioretto, Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi ed Alessio Foconi.

Contro i campioni del mondo del Giappone, si scontrano i nostri ragazzi della nazionale di fioretto maschile. Giapponesi che partono attaccando fin dal primo assalto trovando due bersagli non validi, poi parata e risposta ma l’italiano Marini non tocca, l’azzurro cerca di confinare in fondo alla pedana il nipponico ma quest’ultimo tocca, poi marini tira una stoccata dopo l’iniziativa dell’avversario, 1-1. Poi ancora una stoccata dritta nel bersaglio, 2-1. Risponde il Giapponese dopo un attacco impreciso dell’azzurro. 2-2. Poi bersaglio non valido, Shikine poi si lancia e va a segno, va a segno ancora Shikine sorprendendo Marini sotto il braccio. 2-4. Poi il 3-4, l’azzurro tira e va a segno ma Shikine chiude il primo assalto con 4-5. In pedana Bianchi contro IImura che va a segno immediatamente, poi 2 bersagli non validi. 3-7. Attacco di Bianchi 4-7. Stoccata di bianchi che contrattacca sull’avanzata del giapponese, 5-7, ed ancora Bianchi, 6-7. Parata e risposta non tocca IImura, rimessa nel fianco e va a bersaglio invece l’azzurro. Chiede il video il giapponese, ma viene confermata la stoccata, 7-7. Attacco in bersaglio non valido poi attacco e contrattacco giapponese 7-8. E piega il proprio fioretto. Poi attacco che non tocca di Bianchi e Iimura che va a segno 7-9.