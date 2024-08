Sport Sara Errani e Jasmine Paolini vincono uno storico oro olimpico per l'Italia nel torneo di tennis femminile

Comincia in salita il primo set per le azzurre, con le atlete AIN in vantaggio di 4 game contro 1, poi aver annullato due palle break, Paolini guadagna la palla break, avversarie costrette ad andare a rete. 2-4 game. Arriva con una palla lunga della Paolini il 5-2 per le avversarie. Richiede nella pausa un trattamento medico Sara Errani. Niente di grave, fortunatamente. Purtroppo non si può dire lo stesso per il risultato, avversarie che conquistano il primo set, dominandolo. Arriva per le azzurre il secondo set, il tiebreak decide il match. Ed è medaglia d’oro per le nostre Sara Errani e Jasmine Paolini, un finale concitatissimo con le atlete AIN che più di una volta hanno rischiato di raggiungerle in questo lunghissimo tie break di 10 punti.