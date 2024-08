Sport Un sontuoso Gregorio Paltrinieri conquista l'argento nei 1500 Stile libero nuotando due centesimi più veloce di quando vinse l'oro a Rio

Corsia numero 5 Per Gregorio Paltrinieri, in caccia di una medaglia, parte in terza posizione Paltrinieri alla prima vasca, seconda posizione nella seconda e terza vasca, Finke prova a scappare via alla terza vasca, mentre Paltrinieri rimane in seconda posizione ai 300m, Finke rallenta il passo era troppo forte, Paltrinieri ancora secondo ai 400 metri mantiene il passo costanteprendendo anche il largo da quelli che sono attardati su di lui, va all’inseguimento di Finke Paltrinieri, rimanendo secondo anche ai 500 e 550 metri, ai 650 metri rosicchia ancora qualcosa rispetto a Finke, Wiffen comincia ad accelerare passando terzo e cerca di recuperare. Ai 750 metri ancora secondo Paltrinieri, Wiffen recupera su di lui ma non abbastanza. È ancora li Paltrinieri, ancora secondo agli 850 metri, 100 metri, Paltrinieri ancora secondo, Wiffen rallenta un poco, come un leone cerca di rientrare su Finke, segni di cedimento di Wiffen, ai 1200m cerca di recuperare Wiffen ma ha perso qualcosa nelle due vasche precedenti, Paltrinieri dà tutto, Finke riprende vigore, una prestazione magistrale da Paltrinieri, che ci deve credere fino alla fine, sempre secondo, sempre dietro a un Finke che cerca anche l’accelerazione per trovare il record del mondo che riesce a battere, resisteva dal 2012, mentre Paltrinieri riesce ad essere il primo nuotatore italiano ad essere medagliato per cinque edizioni dei giochi con un argento sontuoso conquistato facendo 2 centesimi meglio rispetto a quando vinse l’oro a Rio!!!