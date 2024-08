Sport Una prestazione mostruosa di Djokovic che lottando in ogni scambio conquista l'oro olimpico a coronamento della sua carriera

Una finale muscolare, per l’oro individuale maschile, in cui il primo set è combattutissimo con 12 game, il Tie Break ed il set point vinto dal serbo Djokovic, ed un secondo set al cardiopalma, ancora con un tie break che valso la medaglia più preziosa, con una lotta su ogni scambio fino al tie break da 6-2 per il serbo, che avendo a disposizione 4 punti che valgono l’oro, gliene basta uno per ottenerlo, con 2 set a 0 sbaraglia, tenendo anche dal punto di vista fisico, il campione spagnolo Alcaraz di soli 21 anni.