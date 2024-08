Sardegna e scacchi: Il connubio continua

Nel torneo Open B, la streamer di scacchi Alexandra Botez ha dominato il campo, vincendo con un impressionante punteggio di 8.5 su 9. Questo torneo ha visto la partecipazione di giocatori provenienti da oltre 40 nazioni, dimostrando la sua rilevanza e diventando da subito un punto di riferimento per gli scacchisti di tutto il mondo. Il Sardinia World Chess Festival ha un impatto significativo sia a livello locale che internazionale. Promuove il turismo, contribuendo all'economia locale, e diffonde la passione per gli scacchi, incentivando la partecipazione delle giovani generazioni e creando un ponte culturale tra i partecipanti di diverse nazionalità, favorendo scambi e relazioni.





Non a caso gli organizzatori stanno già lavorando per l’edizione del 2025, prevista dal 26 aprile al 4 maggio, sempre nel suggestivo scenario del villaggio ITI Marina Beach Resort di Orosei. Se la manifestazione recentemente conclusasi, promossa dall’Assessorato del Turismo della Regione Sardegna e coordinata dalla società Emmedi Sport ASD con il supporto del Grande Maestro Roberto Mogranzini, ha avuto il patrocinio del Comune di Orosei, quella del 2025 probabilmente non vedrà il coinvolgimento e la partecipazione del Comune che, dopo una stretta collaborazione, al momento ha chiuso qualsiasi canale di comunicazione con la macchina organizzativa.

Si è conclusa lo scorso 4 maggio a Orosei la prima edizione del Sardinia World Chess Festival, uno degli eventi più prestigiosi e attesi nel panorama scacchistico internazionale. La pittoresca cittadina, situata sulla costa orientale della Sardegna, ha saputo offrire uno scenario mozzafiato, combinando la passione per gli scacchi con le bellezze naturali e culturali dell'isola. Il Gran Maestro belga Daniel Dardha ha vinto l’Open A, terminando con 7 punti su 9, in un torneo che ha visto un finale serrato con quattro giocatori in cima alla classifica, tutti con lo stesso punteggio. I Gran Maestri Kirill Shevchenko e Volodar Murzin hanno completato il podio, anch'essi con 7 punti ciascuno.