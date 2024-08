Totti all'Olbia

Dopo aver mosso i primi passi nel club giallorosso, Cristian ha continuato la sua carriera a Frosinone e poi in Spagna al Rayo Vallecano, mostrando grande determinazione e crescita costante”. L'entusiasmo della società è palpabile: “Siamo entusiasti di accogliere Cristian e siamo certi che saprà scrivere una pagina importante del nostro club. Benvenuto! Che il tuo viaggio con noi sia ricco di successi e soddisfazioni! In bocca al lupo”. Inoltre, è molto probabile che a Olbia il giovane Totti ritrovi Marco Amelia, che l’ha allenato l’anno scorso a Frosinone, nell’Under 18: la firma del tecnico ex Lupa Roma e Livorno è attesa nelle prossime ore.

Ora è ufficiale: Cristian Totti è un giocatore dell’Olbia. Il 18enne attaccante, nobilissimo figlio d’arte di Francesco Totti, vestirà la maglia bianca nel prossimo campionato di Serie D. A dare la notizia è stato il club gallurese con una breve ma significativa nota ufficiale. “L'Olbia Calcio è lieta di annunciare l'arrivo di Cristian Totti, trequartista classe 2005 e figlio d'arte del leggendario Francesco Totti”, recita il comunicato. “Seguendo le orme del padre, Cristian ha respirato il calcio sin da bambino, cominciando proprio nelle giovanili della Roma.