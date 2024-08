Sport Calciomercato Cagliari: Ufficiale, Boris Radunovic in prestito al Bari

Il portiere serbo Boris Radunovic, classe 1996, si trasferirà in prestito secco al Bari, squadra di Serie B, per la stagione 2024/2025. Nonostante il prestito, Radunovic ha rinnovato il proprio contratto con il Cagliari fino al 2027. Quest'estate, Radunovic è stato relegato indietro nelle gerarchie del Mister Nicola, superato da Scuffet, dal neo-arrivato Sherri e da Ciocci (terzo portiere). Arrivato a Cagliari nell'estate del 2021 dagli orobici, Radunovic ha inizialmente ricoperto il ruolo di secondo portiere. Nella stagione successiva in Serie B, il serbo ha conquistato il posto da titolare, vivendo un'annata altalenante: sotto la guida di Liverani ha deluso, ma con l'arrivo di Sir Ranieri in panchina le sue prestazioni sono migliorate notevolmente, diventando protagonista con numerose parate, soprattutto nei play-off che hanno riportato il Cagliari in Serie A. Nella scorsa stagione in Serie A, Radunovic ha giocato solo le prime sette partite, commettendo alcuni errori contro Bologna, Atalanta, Milan e Fiorentina. Da quel momento, Scuffet ha preso il suo posto fino alla fine del campionato. Il trasferimento in Puglia potrebbe rappresentare per il nativo di Belgrado un'opportunità per mettere in luce le sue abilità e per accumulare minutaggio in maniera più frequente.