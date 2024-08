Sport Errigo Favaretto Volpi e Palumbo stupendo argento nel fioretto a squadre

In pedana Arianna Errigo, che comincia subito con due stoccate di cui la prima parata e risposta, poi una stoccata della statunitense Kiefer. Risponde con un’altra stoccata la Errigo. E risponde anche l’americana. Errigo va a segno ancora, ma poi risponde la Kiefer che riesce a tirare anche la 5ª stoccata, 4-5. Scende in pedana Martina Favaretto, contro la Scruggs che va a segno immediatamente due volte. Favaretto va a segno, 5-7, ma la Scruggs trova il bersaglio con la rimessa per poi andare ancora a segno 5-9. Ora entra in pedana Volpi contro Dubrovich, 10-6. Attacco parata e risposta della Dubrovich 6-11, ma la Volpi risponde, 7-11. Colpo simultaneo e nulla di fatto, si riparte, ed attacco della Volpi che va a segno 8-11. Parata e risposta di Alice Volpi che parte con la quarta, 9-11. E Volpi va a segno ancora. 10-11. L’iniziativa parte dalla Volpi e dunque vedranno il video perché volevano dare il colpo simultaneo. Viene quindi confermata la stoccata per l’Italia. 11 pari. Poi para, risponde, manca il bersaglio e la Dubrovich va a segno. 11-12. Volpi risponde ancora, parità 12-12. Volpi avanti con le gambe ne approfitta l’avversaria che tira 12-13, poi di nuovo al video per stabilire di chi è la stoccata. E viene assegnata a Dubrovich. 12-14. Ed ancora attacco Dubrovich. Va in pedana Favaretto che se la vede con Kieefer, siamo 12-15. Tre bersagli non validi. E la Kiefer va a segno all’angolo quando è con un piede fuori dalla pedana. 12-16. Attacco di Favaretto, questa volta arriva 13-16. Kiefer attacca ma Favaretto va a segno. 14-16. Kiefer va a segno nuovamente 14-17. Ed ancora Kiefer. 14-18. Kiefer che in posizione di difesa, aspetta l’attacco e sorprende l’azzurra, 14-19. Contrattacco della Favaretto che va a segno 15-19. Cambiano le duellanti, torna Errigo in pedana, contro Weintraub che sostituisce Dubrovich. Dopo una stoccata della Errigo, l’azzurra chiede il video, perché la partenza era sua, dunque 17-19. Ed ancora preparazione partenza ed il colpo alla spalla dell’avversaria, 18-19. Cartellino giallo per l’americana che ha coperto con il braccio non armato il bersaglio, poi va a segno 18-20. Errigo perplessa, ennesima stoccata non convalidatale. 18-21. Ancora attacco in bersaglio non valido, e poi Weintraub di nuovo, poi attacco e contrattacco dell’azzurra, 19-22. Ancora la statunitense a segno, i giudici guardano il video. 19-23 per gli stati uniti. E di nuovo l’arbitro va a vedere il video, e giudicano l’attacco americano anche se era partita per prima la Errigo, poi di nuovo parata e risposta, 19-24. Torna Alice Volpi contro Scruggs che parte con un contrattacco 20-25. Poi solo la luce della Volpi, 21-25, di nuovo un colpo simultaneo e l’arbitro va al video, nonostante l’iniziativa della Volpi, che infatti viene convalidato, 22-26. Volpi che contrattacca e va a segno, 23-26. Altro bersaglio non valido e poi parte la Scruggs che sorprende la Volpi 23-27. Iniziativa della Volpi per colpo simultaneo, l’americana chiede il video, ma viene confermata. 24-27. Poi 24-28. E oi statunitense tira. Chiede il video la Volpi, ma c’è parata e risposta della Scruggs. 24-29, poi attacco di Alice Volpi. 25-29. Ad azione ferma la Scruggs tira dopo che si è fermata la Volpi e non c’è stoccata. Attacco e parata e risposta di Scruggs, che chiude il suo assalto, 25-30. Entra Palumbo al posto di Favaretto contro Weintrub, che va a segno subito dopo un poco di schermaglia. 26-31. Ancora Weintrub, 32-25. Attacco di Palumbo, chiede il video l’americana anche se la sua luce si accende chiaramente dopo. Schermaglie anche tra gli allenatori in questa fase, ma viene confermato l’attacco azzurro. 26-32. Chiude bene l’attacco poi l’americana, 26-33. Attacco di favaretto che non trova però bersaglio, e ne approfitta l’avversaria. 26-34. Poi dopo un bersaglio non valido, attacco e contrattacco e va a segno ancora l’americana che finisce qui. 26-35. Entra Volpi, attacca Kiefer e la Volpi aspetta li e trova il bersaglio, poi mette all’angolo l’avversaria e colpisce ancora, 28-36. Attacco di Volpi che va a segno in simultanea ma viene assegnato a lei. 29-36. Parata e risposta della kiefer che non tocca, e poi Volpi colpisce. 30-36. Sempre Alice volpi costringe l’avversaria in fondo e l’americana chiede il video ma viene confermato. 31-36. Poi Kiefer colpisce sorprendendo la Volpi. 31-37. Attacco parata e controparata di quarta col bersaglio interno della Volpi 32-37. 32-38, Volpi non tocca ma l’avversaria si. Parte e va fuori l’attacco della volpi, Kiefer approfitta, 32-39. Ed ancora attacco che non arriva, 32-40. Ottavo assalto finito, ne manca uno solo. Errigo ha otto stoccate da recuperare contro la Scruggs. Errigo attacca e va a segno, 33-40. Ed ancora la Errigo. 34-40. Ed ancora contrattacco della Errigo che va a bersaglio, 35-40. Cambia fioretto l’americana per spezzare il ritmo. Si riprende con un bersaglio non valido poi attacco Errigo, 36-40. Attacco Scruggs, 36-41. Parata e risposta Errigo con una classe evidente 37-41. Attacco Scruggs 37-42. Risponde la Errigo 38-42. E la Errigo va ancora a segno dopo un attacco a vuoto della Kiefer. 39-42, ma la Scruggs va a segno mentre alla errigo si piega la lama, e cambia il fioretto. Siamo a 39-43. Scruggs ancora a asegno e non si può più sbagliare. 39-44. Niente da fare, arriva la 45ª stoccata della Scruggs, che porta l’oro agli Stati Uniti, solo argento per l’Italia.