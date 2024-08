Amatori Rugby Alghero: Un invito aperto a tutti i giovani per la stagione 2024/2025

Il rugby è uno sport che va oltre il campo, diventando un'esperienza di vita che favorisce la crescita personale e lo sviluppo di competenze sociali. L'Amatori Rugby Alghero si impegna a creare un ambiente accogliente dove ogni giovane può sentirsi parte di una grande famiglia. Con il rugby, i ragazzi imparano l'importanza del lavoro di squadra, scoprendo come l'unione e la collaborazione possano portare a grandi risultati. La gioia di segnare una meta è condivisa, ogni passo avanti è un traguardo raggiunto insieme.





Le iscrizioni per il settore giovanile, aperte dai 5 ai 18 anni, inizieranno a settembre. Sono previste categorie miste, che includono sia maschi che femmine: Propaganda, U14, U16 e U18. L'Amatori Rugby Alghero promuove un ambiente inclusivo dove ogni giovane atleta può trovare il proprio spazio e crescere, sia come sportivo che come individuo.





Gli allenamenti offrono un'occasione unica per sviluppare competenze motorie, imparare a rispettare le regole e i compagni, e acquisire una disciplina che sarà utile in ogni ambito della vita. Inoltre, la pratica del rugby aiuta a migliorare la forma fisica, la resistenza e la coordinazione.





L'Amatori Rugby Alghero invita tutti i ragazzi e le ragazze a unirsi a questa avventura sportiva, dove lealtà, rispetto e gioco di squadra sono al centro di ogni attività. A breve verranno pubblicate le date di inizio degli allenamenti.





Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'organizzazione al numero +39 339 817 8085 o via email all'indirizzo sass.amatorialghero@federugby.it. Unisciti a noi per giocare a rugby e vivere un'esperienza indimenticabile!

Come ogni anno, l'Amatori Rugby Alghero apre le porte ai giovani algheresi e non, desiderosi di avvicinarsi a un nuovo e avvincente sport. Il rugby non è solo un gioco, è una scuola di vita che insegna valori fondamentali come l'inclusione e la lealtà, in particolare verso l'avversario.