Sport Un oro prevedibile per Simon Biles nonostante un errore grossolano alle parallele. Un altro errore costa il podio ad Alice D'Amato

Dopo una gara che ha visto quattro rotazioni negli attrezzi, ed una Alice D’amato rimasta in lizza per una medaglia fino all’ultimo attrezzo, per via di un errore al corpo libero, scivola sotto il podio, l’altra italiana termina entro le prime dieci posizioni. Oro per Simone Biles, inarrivabile con un punteggio di 59.131, seguita da Rebeca Andrade nonostante una vistosa uscita di pedana al corpo libero, e bronzo per l’altra statunitense Sunisa Lee.