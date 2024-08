Sport Quell'Ippon non dato e poi la vittoria e l'oro che arriva per Alice Bellandi in lacrime di gioia

Comincia aggressiva l’israeliana, andrebbe sanzionata ma non accade, poi l’attacco della Bellandi, poi uno Shido per entrambe per passività, l’israeliana di nuovo prova l’attacco si difende l’azzurra ed arriva il matè. Secondo shido per Lanir per non combattività, poi l’attacco non andato a segno per la Bellandi, ed ancora l’israeliana evita il waza-ari, girandosi, ma la Bellandi attacca ancora sarebbe ippon ma l’arbitro non lo riconosce, inspiegabilmente, dando solo waza-Ari, ma poi dopo l’ennesimo attacco della Bellandi, l’israeliana prende il terzo shido per non combattività, e consegna dunque l’incontro e la medaglia d’oro alla nostra Alice Bellandi!!!